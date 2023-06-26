Не тот, кем кажется

Уж сколько раз твердили миру, что жертва насилия должна обращаться за помощью,

а не скрывать сей факт. Иначе оно (насилие) продолжится. Говорили, писали, раздавали брошюры, но, как утверждают эксперты, пострадавшие от насилия всё так же редко обращаются к специалистам или в милицию. Чего боятся? Порицания и обвинения в том, что сама виновата, мол, спровоцировала агрессора. Чем? Одеждой, взглядом, словами, доверчивостью, в конце концов — одиночеством…

Когда человеку постоянно говорят, что он дурак, он начинает в это верить. Так и жертва, слыша распространённое «сама, дура, виновата», начинает осознавать свою причастность к произволу над собой и часто пытается забыть беду, смыв следы насилия слезами в ванной. А угроза не минует, наоборот, почувствовав свою безнаказанность и непобедимость, агрессор вновь попытается добиться желаемого. Только его действия станут ещё смелее и изощрённее.

На сцене Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова состоялась премьера спектакля как раз об этом. Порой женская доверчивость и попытка скрасить или стереть одиночество со своей жизни приводят к страшным последствиям. Спектакль «Убийцы» по мотивам произведения Эльчина Эфендиева, народного писателя Азербайджана, выдержан в строгом тоне быта драматизма, с яркими нотами криминального оттенка и где-то элементами фэнтэзи.

Она живёт воспоминаниями о яркой молодости, пока однажды в дверь не постучит давний ученик из прошлого. Его поведение порой пугает и настораживает, но это всё ничто по сравнению с теми яркими эмоциями счастья, которые дарит нежданный гость. Женщина старательно вылепливает из него образ принца, и это почти получается, пока сама не спотыкается о быт и банальность отношений. «Ты мне не доверяешь?», «Ты думаешь, что это я взял твоё кольцо?» — такие вопросы задаёт манипулятор растерянной женщине, которая заметила исчезновение дорогого сердцу кольца. Вначале разум борется с сомнениями, но побеждает примитивная человеческая несдержанность. Он не смог долго скрывать свою маниакальную натуру и выплеснул это наружу. Вытерпит она или нет? Конечно, да! Потому что женщина, потому что любит, потому что надеется… Так и происходят в жизни трагедии.

Непревзойдённая актриса русской драмы Кристина Фойкина воплотила в игре ту самую учительницу — одинокую старую деву, а яркий огонёк в ней разжёг молодой человек, которого сыграл Александр Панин — артист из России, зарекомендовавший себя как квалифицированный специалист.

Вообще тема насилия и криминала привлекает посторонних людей. Как говорится, «Хлеба и зрелищ!» Но это интересно, пока не касается человека лично. А дальше страшно, неопознанно и опасно. Постановка народного артиста Кыргызской Республики Нурлана Абдыкадырова как пособие в картинках, чего не стоит делать уж точно: запускать незнакомца, который вроде и знаком, в дом. Страшную статистику привели в России за прошлый год, где 72% убитых женщин погибли именно из-за домашнего насилия. Когда тиран говорит: «Я тебя убью!» — не стоит успокаивать себя, мол, тот, кто говорит, не делает. Ещё как сделает. Просто своим предупреждением он как бы просит: прекрати вести уже себя как безвольная овца. Защищайся! Будь человеком и личностью!

Дарья НЕСТЕРОВА.

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