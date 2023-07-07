Семья ШОС обретает новых членов

Как сообщала наша газета, состоялось очередное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видео-конференц-связи под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В его работе приняли участие президенты: Кыргызстана — Садыр Жапаров, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, России — Владимир Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Президенты: Беларуси — Александр Лукашенко, Ирана — Эбрахим Раиси и Монголии — Ухнагийн Хурэлсух участвовали в качестве глав государств-наблюдателей при ШОС, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов — как гость председательствующей стороны и другие руководители постоянно действующих органов ШОС.

Главы государств — членов ШОС выступили по актуальным направлениям взаимодействия в рамках ШОС.

В начале своего выступления глава государства Садыр Жапаров выразил признательность за плодотворное председательство Республики Индии в ШОС, отметив, что за это время Индия проделала большую работу по дальнейшему укреплению взаимодействия государств ШОС по приоритетным направлениям сотрудничества.

Президент подчеркнул, что одним из важных результатов совместной работы станет вступление Исламской Республики Иран в ряды полноправных членов ШОС.

Также ожидается успешное завершение процедуры присоединения такого надёжного партнёра, как Республика Беларусь, в качестве полноправного члена ШОС. Отрадно, что за прошедший период значительно расширилась география «шосовской семьи».

С удовлетворением Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время Государству Кувейт, Мальдивской Республике, Республике Союза Мьянмы, Объединённым Арабским Эмиратам и Королевству Бахрейн предоставлен статус партнёра ШОС по диалогу. С учётом солидного и перспективного потенциала партнёров ШОС по диалогу, общее количество которых достигло 14 стран, глава государства предложил поручить Секретариату разработать «дорожную карту» совместных мероприятий.

«Считаю, что это позволит более активно вовлечь наших партнёров по диалогу в реализацию совместных проектов в сферах торговли, инвестиций, банковского дела, транспорта, энергетики, а также в культурно-гуманитарной сфере, включая туризм и образование. Необходимо задействовать большой потенциал сотрудничества. Существенное расширение географического охвата ШОС за последние годы подтверждает всё более возрастающий интерес международного сообщества к нашей организации. И это вполне объяснимо. В наши дни, когда в мире ощущается острый дефицит диалога, взаимопонимания и сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества стала вдохновляющим примером модели международных отношений, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и стремлении к совместному развитию», — отметил Садыр Жапаров.

Президент также отметил важность учреждения Центра по противодействию международной организованной преступности ШОС в Бишкеке. Глава государства подчеркнул, что за годы своей деятельности ШОС достигла весомых успехов и становится всё более влиятельной субрегиональной структурой, объединяющей более четверти мировой экономики и около половины населения Земли.

«ШОС имеет конструктивную повестку дня сотрудничества, которая становится притягательной для многих стран в разных регионах мира. Кыргызская Республика поддерживает усилия по совершенствованию деятельности ШОС. Считаю, что её деятельность должна ориентироваться на конкретные практические результаты, в том числе с акцентом на развитие инфраструктуры, повышение материально-технического потенциала и внедрение инновационных технологий. В процессе совершенствования работы организации необходимо учесть мнения и предложения всех сторон», — подчеркнул Садыр Жапаров и акцентировал внимание участников на предложениях Кыргызстана по дальнейшему укреплению организации, а именно — на учреждении Центра по противодействию международной организованной преступности ШОС в городе Бишкеке. В Чолпон-Ате 14 июня т. г. состоялись консультации государств — членов ШОС по данному вопросу, где кыргызская сторона представила проект положения и структуру предлагаемого центра. Глава государства отметил, что реализация этой инициативы придаст ощутимый импульс для наращивания взаимодействия по вопросам, связанным с обеспечением региональной безопасности, борьбой с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью.

Говоря о вопросах безопасности, Садыр Жапаров призвал не снижать внимания с афганской проблематики.

«Для Кыргызстана, как и для наших друзей, мир и стабильность в Афганистане — одно из приоритетных условий для обеспечения региональной безопасности. Кыргызская Республика готова развивать добрососедские отношения и заинтересована в мирном и стабильном Афганистане. В то же время, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская Республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия», — заключил Президент Садыр Жапаров.

Далее глава государства, подчеркнув важность активизации экономического сотрудничества, с сожалением отметил, что в течение длительного времени страны ШОС не продвинулись в решении одного из наиболее важных вопросов торгово-экономической составляющей организации, а именно — внедрения эффективных финансовых механизмов через создание Банка развития и Фонда развития ШОС, перехода к расчётам в национальной валюте. Это, по словам Президента, уже приобрело приоритетный характер в современных условиях.

«Эти две структуры должны оказывать содействие экономическому и социальному развитию государств — членов ШОС и углублению регионального сотрудничества. Полагаю, надо продолжить совместную работу по улучшению качества перевозок всеми видами транспорта на пространстве ШОС. Исхожу из того, что использование транзитных потенциалов наших стран путём реализации совместных проектов в области транспорта, логистики и соответствующей базовой инфраструктуры, присоединения к международным транспортным коридорам посодействует экономическому росту региона ШОС. Кыргызская Республика выступает за дальнейшее укрепление взаимовыгодных экономических и инвестиционных связей между государствами — членами нашей организации и со странами — наблюдателями и партнёрами по диалогу», — отметил Садыр Жапаров.

Он констатировал, что одним из важных направлений должно оставаться углубление взаимодействия по вопросам цифровой экономики, обеспечения продовольственной безопасности, внедрения инноваций и высоких технологий. Следует также создать диалоговую площадку для обсуждения проблем и перспектив развития торгово-экономического сотрудничества через использование возможностей электронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики, а также цифровых транспортных коридоров.

Садыр Жапаров добавил, что в рамках организации приняты многочисленные документы, которые требуют практической реализации. Весьма актуальны также задачи по укреплению экономических связей, снятию торговых барьеров и ограничений, созданию благоприятной среды для привлечения технологий и инвестиций, а также выстраиванию системы взаимодействия по вопросу развития «зелёной» экономики и формирования совместной и взаимовыгодной позиции по ESG-управлению.

Президент акцентировал, что Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС следует ориентировать на конкретные результаты.

«Кыргызская Республика придаёт особое значение углублению сотрудничества по совместному решению проблем охраны окружающей среды и изменения климата. В рамках нашей организации сформирована солидная база документов по сотрудничеству в сферах охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата. Мы открыты к сотрудничеству по проектам в сфере изменения климата и смягчения его последствий, а также в области возобновляемых источников энергии. Среди перспективных направлений взаимодействия, помимо строительства ГЭС и реализации проектов «зелёной» экономики, также важно внедрить ресурсосберегающие технологии в ирригации и осуществить энергоэффективные проекты. Полагаю, что на очередном заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС, которое состоится 25-26 октября 2023 года в Бишкеке, будут приняты конкретные решения», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Также глава государства отметил, что сегодня ШОС представляет собой уникальный пример сотрудничества государств, принадлежащих к разным культурным традициям.

«Культурно-гуманитарные связи служат той прочной нитью, которая объединяет и сплачивает наши страны и народы. В государствах — членах ШОС созданы центры и институты по дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. Культурно-интеграционный центр ШОС в Кыргызстане выступает важным инструментом народной дипломатии для укрепления взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. Секретариату ШОС необходимо проводить активную работу с институтами и Центрами народной дипломатии государств — членов ШОС для реализации совместных мероприятий в области культуры и спорта. Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность за участие партнёров из стран ШОС в традиционном Иссык-Кульском международном марафоне ШОС, который успешно проведён 13-14 мая т. г. в городе Чолпон-Ате», — заключил Президент Садыр Жапаров, поздравив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с принятием председательства в ШОС.

Затем состоялось принятие и подписание документов по итогам заседания Совета глав государств — членов ШОС.

Среди них: Нью-Делийская декларация Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества; Заявление Совета глав государств — членов ШОС о противодействии радикализации, ведущей к терроризму, сепаратизму и экстремизму; Заявление Совета глав государств — членов ШОС в области цифровой трансформации; Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года; Решение Совета глав государств — членов ШОС о завершении процедуры приёма Исламской Республики Иран в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства — члена ШОС; Решение Совета глав государств — членов ШОС о долевых взносах государств — членов ШОС в связи с предоставлением Исламской Республике Иран статуса государства — члена ШОС; Решение Совета глав государств — членов ШОС о подписании Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства — члена ШОС; Решение Совета глав государств — членов ШОС об объявлении города Алматы Республики Казахстан туристической и культурной столицей ШОС в 2023-2024 гг.; Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении Концепции сотрудничества государств — членов ШОС по декарбонизации транспорта, продвижению цифровой трансформации и инновационных технологий для достижения более высокой эффективности и устойчивости; Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении Положения об Исполнительном комитете Региональной антитеррористической структуры ШОС; Решение Совета глав государств — членов ШОС о подписании Меморандума между Секретариатом ШОС и Программой Организации Объединённых Наций по окружающей среде; Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении Доклада генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за период с сентября 2022 года по июль 2023 года; Решение Совета глав государств — членов ШОС об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2022 году; Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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