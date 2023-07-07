Президент посетит Монголию

Президент Садыр Жапаров 9-11 июля совершит государственный визит в Монголию по приглашению Президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

«В рамках данного визита Садыр Жапаров проведёт двусторонние встречи с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун Эрдэнэ, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

В Улан-Баторе также состоится церемония официального открытия посольства Кыргызской Республики в Монголии.

По итогам визита стороны подпишут Совместную декларацию Кыргызской Республики и Монголии об углублении отношений дружбы и сотрудничества. Ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах экономики, цифровизации, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития лесных экосистем и др. Соглашения по установлению побратимских связей между городами Бишкеком и Улан-Батором, Чуйской областью Кыргызской Республики и Хэнтийским аймаком Монголии с целью укрепления торгово-экономических и социально-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Монголией», — сообщил Муратбек Азымбакиев.

Автор: -