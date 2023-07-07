Президент посетит Монголию

ISSN 1694-5492
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СЛОВО
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров 9-11 июля совершит государственный визит в Монголию по приглашению Президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев.
«В рамках данного визита Садыр Жапаров проведёт двусторонние встречи с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун Эрдэнэ, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.
В Улан-Баторе также состоится церемония официального открытия посольства Кыргызской Республики в Монголии.
По итогам визита стороны подпишут Совместную декларацию Кыргызской Республики и Монголии об углублении отношений дружбы и сотрудничества. Ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах экономики, цифровизации, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития лесных экосистем и др. Соглашения по установлению побратимских связей между городами Бишкеком и Улан-Батором, Чуйской областью Кыргызской Республики и Хэнтийским аймаком Монголии с целью укрепления торгово-экономических и социально-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Монголией», — сообщил Муратбек Азымбакиев.
Дата публикации: 15:58, 07-07-2023
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