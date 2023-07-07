Кыргызстан — Китай: новые страницы сотрудничества

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем, в том числе в сфере межпарламентского взаимодействия.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Однако правильно рассматривать эту дату как символическую. Поскольку кыргызы и китайцы издревле соседи, имеют тесную связь, уходящую вглубь веков. У нас есть хорошая поговорка: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». Так и для Кыргызстана Китай не просто соседняя страна, но и государство-партнёр, с которым установлены прочные доверительные и дружественные отношения. Между нашими государствами нет политических разногласий и проблем, препятствующих дальнейшему развитию двусторонних отношений», — сказал он, констатировав динамично развивающиеся кыргызско-китайские отношения, что подтверждает последняя встреча глав двух стран.

Торага Нурланбек Шакиев коснулся вопроса развития межпарламентских связей, напомнив, что делегация Жогорку Кенеша недавно посетила Китай, где провела переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества. Касаясь торгово-экономического сотрудничества, торага отметил рост товарооборота между двумя странами, который снизился в период пандемии коронавируса.

«Китай — один из основных торгово-экономических партнёров Кыргызстана. В частности, мы заинтересованы в совместной реализации инициативы «Один пояс — один путь», которая поспособствует социально-экономическому развитию», — сказал торага, обозначив особый вклад Ду Дэвэнь в укрепление кыргызско-китайских отношений, высоко оценив её дипломатическую деятельность, добавил, что она запомнится кыргызскому народу как эффективно работавший посол.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Ду Дэвэнь подробно рассказала о работе в рамках дипломатической миссии, в частности, о проектах, реализуемых Кыргызстаном и Китаем. Она также отметила инициативы, которые призваны открыть новую страницу в сотрудничестве, среди которых строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Говоря о межпарламентском партнёрстве, Ду Дэвэнь подчеркнула, что наращивание взаимодействия между Всекитайским Собранием Народных Представителей и Жогорку Кенешем — одна из главных целей.

«Как в парламенте Китая, так и в парламенте Кыргызстана созданы депутатские группы дружбы для сотрудничества. У нас есть все возможности наращивать контакты и интенсивно проводить встречи, направленные на расширение нашего взаимодействия», — добавила она и рассказала о предстоящем визите в Кыргызстан делегаций Комиссии по международным делам Всекитайского Собрания Народных Представителей и Коммунистической партии Китая.

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