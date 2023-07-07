Сулайман МАМАЕВ: «Животноводство — основа развития всего»

Доктор сельскохозяйственных наук Сулайман Мамаев — известный в аграрной отрасли Кыргызстана человек, внёсший большой вклад в развитие животноводства страны. Его научные труды позволили труженикам сельского хозяйства улучшить качество меховой овчины тонкорунной породы овец. На ответственных постах в государственных органах он решал сотни организационных задач. Об успехах и нереализованных планах, сложившейся ситуации в сельском хозяйстве Сулайман Мамаев откровенно рассказал корреспонденту нашей газеты.

— Почему вы решили посвятить свою жизнь аграрному делу?

— Да потому что вырос на земле, с детства помогал родителям выращивать скот, работать в огороде. В десятом классе мог самостоятельно заниматься полеводством, стрижкой овец. Родители шутили: «Тебе и сельхозинститут заканчивать не нужно, всё знаешь». Но, тем не менее, я окончил Ошский сельскохозяйственный техникум, а потом зоофак Российского университета дружбы народов им. П. Лулумбы.

Вернувшись, работал, как раньше говорили, в партийно-хозяйственных органах, дважды избирался депутатом Узгенского районного совета. И в эти годы старался познать все проблемы аграрной отрасли республики. И словом, и делом помогал труженикам колхозов-совхозов. Старался быть в курсе всех научных достижений и в животноводстве, и в полеводстве.

В 1998 году приглашён на работу в Министерство сельского хозяйства. Прошёл путь от рядового специалиста до начальника управления животноводства и ветеринарии. Несколько лет назад стал аспирантом научно-исследовательского института животноводства.

Ещё в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Качество меховой овчины тонкорунной породы овец». Докторскую защищал в московской академии имени Тимирязева.

Не подумайте, что хвастаюсь своими достижениями. Всевозможный пиар мне глубоко неприятен. Просто хочу подчеркнуть необходимость серьёзной подготовки специалистов сельскохозяйственной отрасли.

— Почему сельское хозяйство сегодня переживает глубокий и затяжной кризис?

— Я не согласен с этой формулировкой — «затяжной кризис». Да, показатели в животноводстве стали хуже, но это не означает, что всё пришло в упадок. Докажу на цифрах. В 1990 году численность крупного рогатого скота составляла 1 миллион 700 тысяч голов, из них 900 тысяч — коровы. Сейчас — 1 миллион 600 тысяч, коров — 870 тысяч. И где здесь вы видите кризис? Да, сократились показатели по надоям. Если раньше от одной бурёнки надаивали по 3 200 литров молока в год, то сегодня всего 2 100 литров. Но я уверен в исправлении этой печальной статистики в скором будущем. Мы, специалисты сельского хозяйства, стремимся улучшить ситуацию, и кое-что уже получается. Ведь в 2010 году от каждой коровы фермеры получали всего 1 900 литров. Значит, успехи есть, хоть, конечно, и незначительные.

В 1990 году в нашей стране насчитывалось 12 миллионов голов овец. От каждой сотни овцематок чабаны получали по 100 ягнят и настригали по 3,4 килограмма шерсти. Сейчас у фермеров — 6,5 миллиона овец (800 тысяч из них козы). С одной овцы крестьяне получают 2,4 килограмма шерсти.

До распада СССР в республике насчитывалось 500 тысяч голов лошадей. В нынешнем году уже 480 тысяч. Я преклоняюсь перед фермерами страны, они настоящие герои. Но в то же время хочу заявить, что и государство оказывает труженикам сельского хозяйства огромную помощь. Без этой поддержки ситуация в аграрной отрасли республики была бы намного хуже. Вот сейчас принято критиковать Министерство сельского хозяйства. Наверное, в работе нашего ведомства действительно имеются недостатки. Но в то же время оно оказывает сельчанам помощь в выделении льготных кредитов, приобретении техники, удобрений, разрабатывает различные документы, реализация которых позволяет облегчить фермерский труд, делать его прибыльным. Да что говорить, по инициативе и поддержке Президента правительство впервые выделило для кредитования сельского хозяйства сумму, полностью финансируемую из госбюджета. Раньше, как вы помните, за счёт субсидий покрывалась лишь часть процентной ставки коммерческих банков, чтобы эти финансовые учреждения могли выдавать кредиты фермерам на льготных условиях. И таких примеров можно привести немало.

Никто не отрицает роли государства в поддержке крестьян, но тем не менее проблемы остаются, причём немалые. И прежде всего чиновникам не удалось перевести животноводство на интенсивные методы развития.

— Но, согласитесь, недостатки есть. И немалые. Как их устранить?

— Согласен. Во времена Советского Союза у нас насчитывалось 600 колхозов-совхозов. В них содержалось 99,9 процента племенного высокопроизводительного скота. Сейчас 470 тысяч фермерских хозяйств, и только 164 (!) из них получили статус племенного хозяйства. В них содержится четыре процента элитных животных. Цифры, конечно, ужасные. Но что сделаешь, если бывшие руководители правительства, Минсельхоза на этот вопрос не обращали должного внимания. Да и в бюджете не было средств на развитие племенного дела.

Но в то же время у нас действуют три племхоза по овцеводству, в них содержится 13 тысяч тонкорунных овец, четыре конезавода, где имеется 300 племенных лошадей, и два хозяйства по размножению элитного крупного рогатого скота. Они могут поставить фермерам 150 высокоудойных коров.

Идёт также активная работа по внедрению методов искусственного осеменения. Так, в этом году введены в эксплуатацию два завода жидкого азота. Он необходим в племенном деле.

Наш научно-исследовательский институт часто проводит курсы для фермеров по искусственному осеменению, совместно с ЮСАИД в каждой области республики открыты племенные центры по реализации высокоудойных телят. Проводятся и другие необходимые работы.

Не открою секрета, если скажу, что у грамотных, работящих фермеров работа спорится. А у тех, кто только жалуется на тяжёлую жизнь, успехи, мягко говоря, незначительные.

— В советское время во многих газетах существовала рубрика «Если бы директором был я». В ней публиковались материалы, герои которых хотели что-то изменить к лучшему в экономике некогда огромной страны. Что бы вы сейчас хотели реформировать в животноводстве?

— Поле деятельности — огромное. Прежде всего необходимо усовершенствовать учёбу фермеров. Да, многие из них проходят специальные курсы, но глубоко вникнуть в интересующий их вопрос у крестьян нет возможности. В частности, фермеры имеют поверхностные сведения о зоотехнологиях, составлении рациона для животных. Они полагаются только на свой опыт, а его не всегда хватает. Нужно опираться на последние достижения науки, а это дело продвигается туго.

Очень большая проблема — маркетинг животноводческой продукции. Раньше мясо с крестьянских подворий забирали заготконторы и сразу же отправляли его на рынки. Сейчас фермеры вынуждены реализовывать свою животноводческую продукцию вездесущим перекупщикам, которые затем продают её торговцам. В результате цена на мясо вырастает почти в два раза. Может быть, поэтому имеет смысл реанимировать систему коопторга, которая успешно действовала в прежние времена.

Крестьян необходимо обеспечивать оборотными средствами. Льготные кредиты им, конечно, помогают, но не всем. Есть фермеры, которым недоступна финансовая помощь государства. Попутно замечу, что в развитых странах сельхозпроизводителям предоставляются не кредиты, а дотации. В нашей стране сейчас развивается кластерная система.

Не в должной мере развита и перерабатывающая промышленность. По официальным сведениям, наши предприятия перерабатывают только 15 процентов полученного крестьянами урожая и сырья. В Токмоке фабрику по первичной обработке шерсти давно приватизировали казахские бизнесмены. Они скупают тонкорунную шерсть у наших фермеров за копейки — по 80 сомов за килограмм. Уверен, крестьяне не хотят приобретать тонкорунных овец у племхозов именно по этой причине. Иранские предприниматели покупают на юге страны шерсть овец алайской породы по 200 сомов за килограмм, но там поголовье овец незначительное — всего лишь 15 тысяч.

К большому сожалению, наши предприятия перерабатывают всего лишь 10 процентов кожи животных. На этом мы могли бы зарабатывать миллионы сомов. Но это по непонятной причине тормозится. Крестьяне реализуют кумыс диким способом: у обочин дорог, на рынках, подчас в антисанитарных условиях. Причём они не платят налоги! Сколько казна теряет на этом — даже никто не подсчитывал. Таким же способом реализуется деликатесное и очень полезное мясо яков. Образно говоря, у нас под ногами золото, а мы этого не замечаем или не хотим гнуться, чтобы его поднять.

Но я по натуре оптимист. Искренне верю, что всё это временные трудности. Жизнь научит нас грамотно вести агробизнес. Только для этого необходимо стараться, использовать все новые научные достижения. Лично я всегда готов делиться с крестьянами своим опытом и знаниями.

Вячеслав АНИКИН.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

Автор: -