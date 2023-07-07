Она играет словом, словно веретеном

Золотое детство

В моих руках детские книжки. Я прижимаю их к сердцу крепко-крепко и вспоминаю своё детство. Тогда книги для меня были целым миром познания и удивительных историй. Я окуналась, будто в сказку, поглощая страницу за страницей, букву за буквой. И вот поэтесса и автор прекрасных сказок для детей Мариям Костригина подарила мне частицу детства, моего золотого времени. Легенды, сказания, поэмы, загадки и стихи — всё подвластно её умелым рукам и уму.

В реке её не обогнать.

В руке её не удержать.

В целом мире нет сильней

И на свете нет нужней.

Помните ли, как в детстве вы не могли заснуть без волшебно-ласкового голоса мамы, читавшей сказку? Вы ярко представляли образы сказочных героев и будто сами оказывались в волшебном королевстве. Мой вам совет: да, порой у нас не хватает времени, и тяготы жизни давят, но остановитесь на мгновение, возьмите в руки детскую книжку и прочтите её — себе, своим детям, неважно кому! Вы почувствуете счастье и умиротворение. Уж поверьте, сложится ощущение, будто вы вернулись в то беззаботное счастливое время.

Попробуйте! Я взяла книжку Мариям Костригиной «Плыл по небу крокодил». И почувствовала — она наполнена любовью от корки до корки. Захочу — раскрашу, захочу — оставлю для будущего потомства. Но эта добрая литература уж точно не запылится в шкафу, потому что детские книжки надо держать в руках, изучать, читать, осязать, а главное — любить.

Что делать маме, сидящей дома с двумя детьми? Как их развлечь, точнее, увлечь? Все книги перечитаны, игрушки поломаны. В один прекрасный момент Мариям приходит идея написать свою книжку. Она знает, что интересно ребятне, и вот уже первые строки готовы. На помощь пришли её сыновья. Они лепетали незамысловатые слова, а мама уже создавала стихи.

— Мой сын тогда ещё не умел разговаривать, — делится поэтесса. — Увидев, как скачет воробей, проговорил: «Как-как-колобяк». Я удивилась, как же интересно звучит на детском языке «скок-скок-воробей». Так и родилось четверостишье:

«Скок-скок воробей, ты лети ко мне скорей.

Я с тобой хочу играть, научи меня скакать.

Знай — тебя я не обижу.

Ты не веришь мне — я вижу.

Посмотри в моей ладошке, припасла тебе я крошки».

Именно с этого стихотворения и началось создание произведений для детей.

Мальчишкам нравится, значит, книге быть. Рисунки она придумывает сама. Так рождается первая детская книжка Мариям Костригиной «Мальчишки», а главной движущей силой издания стала наша известная поэтесса Светлана Суслова. Книгу «Мальчишки» они отнесли в «Мектеп» — старейшее издательство советской эпохи. Так родилась первая книжка для детей, которую даже сейчас можно встретить в школьных библиотеках страны. Тогда из тиража в 3 тысячи экземпляров на руки автору выдавали всего 14 штук.

Мариям ходила по книжным магазинам и выкупала книги, чтобы потом раздаривать знакомым.

Сын её стал старше, и как-то раз пошли они гулять. Он увидел иней на земле и спросил: «Мам, снег же не шёл, откуда он взялся?» Так у Мариям возникла идея написать новое стихотворение:

«Соберу в ладони я иней,

Он как небо в ясный день — синий,

Он как радуга вдали — летом,

Не насмотришься — и вдруг, нету!

На ладонях тает он быстро,

Улыбается росой чистой.

Солнце встало высоко — жарко.

И растаял иней весь — жалко!»

Быть или не быть? Быть!

Так и рождались стихи: что увидит поэтесса — о том и пишет. Конечно, это не первые произведения, которые написала Мариям. До этого была проба пера в местной заводской газете «Сельмашевец».

— Когда я принесла свои работы редактору газеты, думала, что мои стихи настолько хороши, что он меня захвалит, будет восхищаться, — рассказывает Мариям Алимзяновна. — А он посмотрел и всё выкинул. Мне казалось, что я такие шикарные стихи пишу! Так обиделась, решила больше не приходить. Потом он всё-таки одно стихотворение оставил. Сказал, что это более-менее нормально, но надо работать ещё. Я со своим стихотворением к нему два месяца ходила. Он что-то там переделывал, зачёркивал, вычёркивал и, наконец, опубликовал. Потом сказал, что сделает из меня поэта, и привёл в литературный кружок «Рубикон». А там такие мастера пера — Шаповалов, Бережной, Крючков, Суслова!

Рядом с корифеями молодая девушка робела и стеснялась читать свои сочинения. Зато впитывала, как губка, всё, что они говорили. Никогда не думала, что будет писать стихи о военном времени, о блокаде Ленинграда. Как-то раз её попросили подготовить стихотворение на конкурсе чтецов, посвящённый прорыву блокады. Как человек может писать о том, чего не знает? Но Мариям не впала в уныние, а стала искать информацию, где только можно. Так родился первый стих. Про войну писать крайне тяжело. Но на том самом конкурсе кто-то сказал, что написано так, будто автор была свидетелем тех страшных дней. Настолько Мариям Алимзяновна прочувствовала военное время:

«В путь отправляют эшелон

Из города, что был в блокаде.

Писала девочка с трудом

Слова последние в тетради.

Слова последние о том

Как люди мёрзли, голодали

И выживали под огнём.

Как о Победе все мечтали».

Купи книжку…

С каждым годом издавать литературу становилось всё сложнее. Сказался распад Советского Союза, теперь нужно искать того человека, который поможет оплатить работу типографии. Выпустить даже 300 экземпляров детских сказок-раскрасок пенсионерке просто не по карману. А так хочется подарить детям праздник, отвлечь их от экранов телефонов и прочих гаджетов. Чтобы они взяли в свои маленькие ручки карандаши или кисточки и начали раскрашивать смешную сову или лягушат, а может, и шуструю белку, проворно скачущую по деревьям. А насладившись раскрашиванием, ребёнок, возможно, захочет почитать, что же такого пишется про крокодила:

«Плыл по небу крокодил,

Он, как снег, пушистым был.

Видно, этот крокодил

На другой планете жил».

Книжку для детей помог издать семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров. Получилось случайно. Познакомились на одном мероприятии:

— Сидим рядом в телестудии. Я к нему поворачиваюсь и говорю: «Купи книжку!», а он мне отвечает, что нет мелких денег. Я расстроилась. Вдруг вытаскивает $100 и даёт мне. Я говорю, что у меня нет сдачи с такой суммы. Он сказал, что это подарок. Тогда я отдала ему все книжки, которые были тогда у меня, и попросила раздать детишкам во дворе. Так мы стали друзьями.

О маме

Стихи становились желанием. Сочинять хотелось снова и снова. Как-то вспомнилось, что о маме ничего не написала. Взяла лист и ручку… Когда мама была жива, Мариям посвятила ей одно стихотворение, от которого наворачиваются слёзы:

«Давно сама уже я мама,

Возможно, стала самой-самой.

И может, мои руки тоже

С единственными в мире схожи.

Как руки мамины ласкали!

Как нежно к сердцу прижимали!

Ладонь шершавая была,

А сколько было в ней тепла!

Тех рук тепло не забываю,

Но так ли я теперь ласкаю?

А я хочу такой быть мамой,

Как ты, родная, САМОЙ-САМОЙ!»

Мариям Костригина не знала, что её мама бережно складывала все газетки с её стихами в папку. Увидела аккуратно уложенные вырезки только тогда, когда мамы не стало и пришло время разбирать её вещи. И именно благодаря маме поэтесса стала собирать архив своих произведений.

У неё есть мечта сделать очерк про газету «Сельмашевец». На заводе имени Фрунзе в советские времена работало более восьми тысяч рабочих и выпускалась собственная газета. Представляете, каких масштабов был сам завод, скольким людям он давал работу! А ведь есть те, кто вспоминает СССР недобрым словом, ничего они не понимают. Они, видимо, не знают тех масштабов производств, при которых были десятки детских садов, пансионатов и профилакториев и даже собственная редакция.

На родине Курманджан Датки

Мариям Алимзяновна родилась в селе Гульча Ошской области. Про жаркие южные регионы знает не понаслышке. По воспоминаниям из детства и историческим источникам Мариям написала книгу «Легенды солнечного Кыргызстана», там есть сказание и о родном селе.

Яркие детские впечатления греют душу. Она часто вспоминает тот горячий источник, вокруг которого важно расположились кустарники, будто воины, охраняющие родник. Верящие в его волшебную силу путешественники, как гирлянды, навесили на них лоскутки в надежде, чтобы исполнилось заветное желание. Не знаю, сбываются ли мечты, но количество лоскутков говорит о незыблемой вере в чудо.

Помимо этого, обязательными атрибутами были загадывания желания и бросание монетки в горячий источник. Мол, не поможет лоскутик, есть ещё и монетка.

Местные детишки, зная о таком ритуале, смекнули, что на дне много денежек, на которые можно купить разных вкусностей — гудрон (советская жвачка), лепёшки, семечки. В общем, детвора без гостинцев не оставалась. Сейчас, говорят, кто-то выкупил территорию горячего источника и сделал там платную зону отдыха. Капитализм — что поделать.

Дети современности

Мариям Костригина очень любит детей. Вырастила, воспитала своих, а сейчас дарит любовь посредством своих книг всем остальным. Она часто ходит в школы читать книжки и разговаривать с детьми о жизни. Они много чего интересного могут рассказать. Вот у кого надо учиться любви и всепрощению! Но единственное, что огорчает поэтессу, — дети перестали читать книги. Всё больше сидят в интернете. И её всё реже зовут в школы. Приходится напрашиваться самой.

— Детей никто не увлекает чтением. При каждой школе есть библиотека с массой книг. Учителя и родители просто обязаны прививать им любовь к чтению, чтобы в будущем из ребёнка вырос достойный гражданин и прежде всего человек, — заключила Мариям Алимзяновна.

Она нечаянно нагрянет

Поклонников у поэтессы много. Её творчеством восхищаются в России, США, странах СНГ и Англии.

Поклонника из Лондона она выделяет с особой теплотой. Именно он вдохновляет её на творчество. Поэтому сейчас Мариям Костригина всё чаще пишет о любви. А что? Ведь, как говорится, любви все возрасты покорны! Как поэт, она прекрасно знает, в чём выражается это высокое чувство. Тем более когда любовь в сердце, слагается гораздо легче. Именно это чувство помогает творить, двигаться, а главное — ЖИТЬ!

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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