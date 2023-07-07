Семь нот над уровнем моря

«И вам выпало великое счастье

войти в волшебный мир музыки

под покровительством царственной

особы — вашей любимой гитары…»

С. Владимирский.

На берегах «голубой жемчужины» Кыргызстана состоялось поистине знаковое событие — фестиваль авторской песни «Поющий Иссык-Куль».

Ранее наша страна принимала подобный фестиваль, этот жанр был в своё время чрезвычайно востребован и популярен. Однако со временем по разным причинам он остался в истории. Отныне, надеемся, его ждёт ренессанс. Александр Галич как-то сказал: «И когда-нибудь, после гутенберговской эпохи, о нас будут вспоминать как о зачинателях, вернее, продолжателях прерванной традиции». Надеемся, слова мэтра станут пророческими, и авторская песня с новой силой взовьётся над Кыргызстаном.

Цели и задачи фестиваля — сохранение традиций авторской песни как явления в постсоветской культуре, популяризация музыки и поэзии, поддержка молодых талантов, приобщение к здоровому, активному отдыху.

Организовали праздник энтузиасты из литературно-музыкального клуба «Белая птица» и ОО «Экологическое движение «Алейне плюс». Стоит отметить, что в Казахстане и Узбекистане подобные мероприятия активно поддерживаются государством и муниципалитетами. В России такие фестивали проводятся едва ли не в каждом регионе, и собирают они до десятка тысяч исполнителей и любителей музыки. У нас же госорганам, судя по всему, не до них. Да и спонсоров, готовых поддержать материально, днем с огнём не сыщешь. Но не будем о плохом…

В жюри заседали культовые личности в мире бардовской песни. Отечественные мастера слова Анэс Зарифьян и Талант Джолдошбеков. Автор-исполнитель, организатор Алтайских фестивалей Олег Пронин из Барнаула. Поэт, актёр, педагог из Москвы Юрий Лорес. Известный казахстанский автор-исполнитель Фарит Сахабутдинов.

Со сцены, на пляже, у ночного костра звучали песни Высоцкого, Окуджавы, Городницкого, Визбора и многих других классиков. Являясь мероприятием, не ограниченным жёсткими рамками, оно больше напоминало туристический слёт. Участники и гости фестиваля категорически отказывались называть нашу горную жемчужину озером. Особенно те, кто впервые побывал здесь: «Какое же это озеро?! Это самое настоящее море в горах!» — искренне восторгались они.

«Поющий Иссык-Куль» собрал более сотни любителей бардовского творчества и активного отдыха. В течение трёх дней они проводили время за утренними распевками и творческими беседами, купались, выезжали на экскурсии по окрестностям, катались на теплоходе и до самого рассвета пели песни у костра.

Тем же, кто не принимал непосредственного участия в конкурсах, предоставили «свободный микрофон», позволивший каждому блеснуть вокалом и искусством стихосложения. И даже властелин морей Нептун оказался неравнодушным к сему действу и присоединился к нему, выйдя из морской пучины.

Конкурсанты из Москвы, Барнаула, Перми, Новосибирска, Воронежа, Алматы, Шымкента, Ташкента и даже из Испании. География зрителей и любителей туризма была куда обширнее — приезжали целыми компаниями по 30-40 человек. Весть о фестивале донеслась даже до Германии, где пристально следили за ходом творческих баталий. Всех участников условно именовали «казахами», «узбеками», «кыргызами», однако каждый коллектив, каждая группа поддержки и случайные зрители представляли собой пёстрое соцветие множества национальностей. А всех их объединили великий и могучий русский язык и Её Величество Песня.

Добирались до места кто как мог: самолётом, поездом, автомобилем. Некоторые романтики даже и номеров не обживали, ибо не видели особливой в том нужды: территорию заполонили домики на колёсах и палатки, утопавшие в зелени и укрытые сенью деревьев. Даже местами сумрачное небо, временами грозившее дождём, ничуть не испугало участников и гостей мероприятия.

Накануне, в первый день фестиваля, когда погода играла ветерком, а под утром прошлась летним дождичком, ташкентцы пообещали поделиться привезённым с собой солнцем.

И, к их чести, обещание своё сдержали — последующие дни были приветливо тёплыми.

Отрадно было видеть, как к туризму и активному отдыху на природе через песенное творчество приобщаются семьями. Малыши, подростки, родители и дедушки с бабушками с одинаковым задором подхватывали знакомые и даже малоизвестные мотивы.

Фестиваль показал, что авторская песня не теряет ни актуальности, ни популярности: появляется всё больше молодых, талантливых исполнителей, рождаются замечательные стихи и композиции. Благодаря иссык-кульскому форуму можно надеяться, что у нас появилась добрая традиция объединять поколения через музыку и природу.

Победители и призёры удостоились дипломов, сувениров и подарков в разных номинациях. В каждой из них победителями стали… А, впрочем, стоит ли называть всех поимённо? Талантов оказалось великое множество, и даже искушённым членам жюри было весьма затруднительно выделить лучших из лучших. По их заверениям, даже возникали споры относительно того или иного номинанта. Скажем лишь, что Гран-при уехал в Бишкек вместе со своим обладателем — Азаматом Джаманкуловым, покорившим сердца членов жюри песней «Айтыш». А остальные увезли с собой ворох ярких впечатлений и охапку удовольствия от общения с единомышленниками. Одни встретили здесь старых друзей, другие нашли новых приятелей, благо, знакомства заводились легко и непринуждённо.

Завершилось мероприятие большим гала-концертом на сцене амфитеатра. К слову, всё Прииссыккулье, по большому счёту, стало грандиозным амфитеатром под открытым небом.

Конкурсанты вовсе не нуждались в пресловутой «красной дорожке», которая сопровождает каждое значимое событие во всём мире. Приветливая иссык-кульская луна выстлала свою дорожку — лунную. Небесное светило будто бы призывало всех присутствующих в путешествие по водной глади вдаль, к загадочному горизонту, изрезанному белоснежными пиками. Туда, где тишина, куда не долетают даже крики суетливых чаек, и даже свободный ветер не в силах донести ни отголоски песен, ни серебристый звон гитар…

…В завершающий день люди, переполненные эмоциями, с грустью прощались друг с другом, с озером, этим волшебным действом, на несколько дней возвратившим их в мечтательную юность. Перед самым отбытием внезапные порывы нагнали тяжёлые тучи, и даже небо проронило слезинки грусти. Впрочем, весьма скоро оно сменило гнев на милость: ведь за закатом всегда наступает рассвет. Шоу должно продолжаться!

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото автора.

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