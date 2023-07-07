Закон о СМИ обсуждается

Руководитель службы информационной политики администрации Президента Дайырбек Орунбеков встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро.

Они обменялись мнениями о последних изменениях, происходящих в сфере медиа Кыргызстана. В частности, представитель ОБСЕ сообщила, что они изучают проект Закона «О средствах массовой информации» и по итогам данной работы представят предложения.

В свою очередь Дайырбек Орунбеков отметил, что внесение изменений в закон является требованием времени, ведь изменились принципы распространения информации. Поправки учитывают национальные интересы. «В документ пять раз вносились изменения, сформирована рабочая группа, где представители СМИ составили большинство. Их предложения также приняты во внимание. Это говорит о высокой степени свободы слова в стране и важной роли представителей СМИ», — сказал Дайырбек Орунбеков.

В завершение стороны выразили уверенность в том, что новый проект закона в итоге станет удобным документом для всех участников медиасферы.

Автор: -