Кыргызское чудо

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в церемонии открытия памятника в историко-мемориальном кладбище «Ала-Арча» Герою Кыргызстана, лауреату государственных премий, народному артисту СССР и Киргизской ССР, драматургу, кинематографисту Болотбеку Шамшиеву.

«Болот Шамшиев — великий человек, вошедший в историю мировой кинематографии как один из режиссёров «кыргызского чуда». Его картины известны не только в СССР, но и за его пределами. Он не раз доказал, что кыргызское кино может составить конкуренцию даже работам известных мировых режиссёров.

Мы выросли на фильмах, которые оказали существенное влияние на духовное становление личности. Память о нём будет жить в сердцах его современников», — отметил Акылбек Жапаров в своём выступлении.

Он также добавил, что указом Президента Болотбеку Шамшиеву присвоена высшая степень отличия — «Герой Кыргызстана» с вручением особого знака «Ак Шумкар».

«Имя Болотбека Шамшиева навсегда вписано золотыми буквами в кыргызскую культуру и киноискусство», — заключил Акылбек Жапаров.

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