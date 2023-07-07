Техника электрикам

ISSN 1694-5492
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил ключи от 29 единиц специальной техники Министерству энергетики.
В своей речи он отметил, что в последние годы в рамках реформ в энергетической отрасли объединены распределительные компании и оптимизированы их расходы, поэтому появилась возможность обновления материально-технической базы энергокомпаний. «Техника, оборудование, линии — всё устарело.
Президентом страны поставлена задача улучшить условия труда энергетиков. За последние два года сделано немало. Кыргызстан закупил новую технику за счёт бюджетных средств, а это говорит о том, что мы идём по пути развития», — сказал он.
Акылбек Жапаров, добавил, что сегодня Министерству энергетики вручаются ключи от 29 единиц техники из 76 запланированных на 2023 год, на это направлено 359 млн сомов. «Считаю, что специализированная техника поспособствует улучшению качества услуг и повысит безопасность и надёжность электроснабжения», — заключил Акылбек Жапаров.
Дата публикации: 15:46, 07-07-2023
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