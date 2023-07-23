В цирке сделают ремонт

Президент Садыр Жапаров внепланово посетил Государственный цирк имени А. Изибаева.

Глава государства ознакомился с состоянием здания, условиями труда работников и побеседовал с ними.

Ранее в СМИ не раз распространялась информация о плачевном состоянии цирка. В разговоре глава государства отметил, что разработан проект капитальной реконструкции цирка, решено выделить денежные средства, и в ближайшее время начнётся ремонт.

Кроме того, на сегодняшний день остаётся открытым вопрос о новом директоре учреждения. По данным министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбека Максутова, в настоящее время проводится конкурс кандидатов на эту должность. В этой связи Садыр Жапаров призвал творческий коллектив стать сплочёнными и объединиться в стремлении к развитию циркового искусства, помогать в решении накопившихся вопросов, препятствующих его развитию. Также даны и другие поручения по озвученным работниками цирка вопросам.

Далее Президент осмотрел один из учебных корпусов Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, расположенного в 10-м микрорайоне столицы. Он ознакомился с текущим состоянием здания, осмотрел аудитории, учебные помещения и прилегающую территорию корпуса, нуждающегося в капитальной реконструкции. Общая площадь здания составляет более 11 тыс. квадратных метров, часть из которой фактически не используется по назначению.

Президент Садыр Жапаров с учётом неэффективного использования площадей учебного корпуса поручил передать на баланс мэрии Бишкека половину данного здания и обустроить её под новую общеобразовательную школу с капитальным ремонтом.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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