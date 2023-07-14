Со временем в ногу

Глава Кабмина и руководитель президентской администрации Акылбек Жапаров посетил Республиканское предприятие по производству ортопедических изделий, где ознакомился с ходом производственного процесса и принял участие в заседании коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на котором были обсуждены итоги работы ведомства за первое полугодие 2023 года.

Участвовали также руководитель этого министерства Кудайберген Базарбаев, его заместители, депутаты Жогорку Кенеша, главы структурных подразделений министерства и представители СМИ.

Анализируя работу министерства, А. Жапаров остановился на актуальных изменениях, происходящих в государственной политике в сторону развития человеческого капитала. Он привёл слова Президента нашей страны о том, что ни один кыргызстанец не должен ни в чём нуждаться на своей земле. Именно поэтому два года назад внимание в сфере госполитики было сосредоточено на развитии человеческого капитала, и особенно это коснулось вопросов защиты уязвимых слоёв населения республики.

Он сообщил, что год минувший и начало 2023-го были весьма плодотворными для Минтруда. Повысились размеры социальных пособий, успешно реализуется проект по социальному контракту, активно идёт работа в рамках программы «Правительственные акселераторы». Кроме того, он остановился на проблемах, находящихся в ведении Министерства труда, соцобеспечения и миграции, затронув необходимость дальнейшего усиления деятельности в формате известной программы «Мекен карта» и акцентировав внимание участников коллегии на том, что всего было выдано 34 заявки на получение этого статуса. Однако только 18 из них рассмотрены и удовлетворены.

Помимо этого, глава Кабмина дал необходимые поручения по усилению контроля над реализацией значимого проекта «Социальный контракт». Он подчеркнул, что за каждой семьёй, получившей 100 тысяч сомов, закреплён ответственный сотрудник министерства, работу которого необходимо упорядочить с последующим определением индикаторов эффективности его деятельности.

Кроме того, А. Жапаров остановился на работе Республиканского учреждения по выпуску протезно-ортопедических изделий. Он приветствовал начало активного использования в производстве современных технологий при изготовлении продукции протезно-ортопедического направления.

Он акцентировал внимание на вопросе упрощения процедур прохождения освидетельствования и переосвидетельствования и установления факта инвалидности и сообщил о разработанном цифровом решении, с помощью которого удалось заметно сократить количество запрашиваемых документов (с одиннадцати, как было ранее, до двух). Это позволило сделать значительный шаг для обеспечения полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако это ещё не предел, впереди большая и комплексная работа по полной цифровизации с данными других профильных госорганов.

Далее глава Кабмина дал ряд протокольных поручений. Одно из них касалось разработки новых редакций Семейного и Трудового кодексов. Он посоветовал руководству Минтруда внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, резюмировав, что во всём мире применяется почасовая оплата труда. У нас же она имеет месячный формат.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото пресс-службы Минтруда, соцобеспечения и миграции.

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