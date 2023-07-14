С заботой о роженицах

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд столичных медучреждений.

Он ознакомился с ходом строительства перинатального центра. Там станут оказывать медицинскую помощь женщинам с патологией во время беременности и новорожденным. Больница рассчитана на более чем 100 пациентов. Следует отметить, что строительство осуществляется за счёт грантовых средств Немецкого банка развития (KFW). Ожидается, что учреждение сдадут в эксплуатацию до конца года.

Как отметил глава Кабмина, подобные центры планируется построить в Ошской и Таласской областях.

«Создание современных перинатальных центров, детских больниц, родильных домов, повышение качества медицинских услуг, а также улучшение технического состояния учреждений здравоохранения — одни из основных задач государства», — сказал Акылбек Жапаров.

Далее председатель Кабмина посетил детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и ознакомился с ходом реконструкции нового хирургического приёмного отделения.

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