С заботой о роженицах

ISSN 1694-5492
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд столичных медучреждений.
Он ознакомился с ходом строительства перинатального центра. Там станут оказывать медицинскую помощь женщинам с патологией во время беременности и новорожденным. Больница рассчитана на более чем 100 пациентов. Следует отметить, что строительство осуществляется за счёт грантовых средств Немецкого банка развития (KFW). Ожидается, что учреждение сдадут в эксплуатацию до конца года.
Как отметил глава Кабмина, подобные центры планируется построить в Ошской и Таласской областях.
«Создание современных перинатальных центров, детских больниц, родильных домов, повышение качества медицинских услуг, а также улучшение технического состояния учреждений здравоохранения — одни из основных задач государства», — сказал Акылбек Жапаров.
Далее председатель Кабмина посетил детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и ознакомился с ходом реконструкции нового хирургического приёмного отделения.
Дата публикации: 15:58, 14-07-2023
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