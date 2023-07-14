ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

С заботой о роженицах


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд столичных медучреждений.

 

Он ознакомился с ходом строительства перинатального центра. Там станут оказывать медицинскую помощь женщинам с патологией во время беременности и новорожденным. Больница рассчитана на более чем 100 пациентов. Следует отметить, что строительство осуществляется за счёт грантовых средств Немецкого банка развития (KFW). Ожидается, что учреждение сдадут в эксплуатацию до конца года.

 

Как отметил глава Кабмина, подобные центры планируется построить в Ошской и Таласской областях.

 

«Создание современных перинатальных центров, детских больниц, родильных домов, повышение качества медицинских услуг, а также улучшение технического состояния учреждений здравоохранения — одни из основных задач государства», — сказал Акылбек Жапаров.

 

Далее председатель Кабмина посетил детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и ознакомился с ходом реконструкции нового хирургического приёмного отделения.

Поделиться:

Автор:

Дата публикации: 15:58, 14-07-2023

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАникинАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБерик УалиБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровстейнбергТихоноваШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев