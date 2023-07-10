Священный праздник Наадам

Президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова в рамках государственного визита в Монголию в качестве почётных гостей приняли участие в торжественной церемонии открытия национального праздника Наадам, прошедшего на Национальном стадионе Улан-Батора.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с поздравительным словом и официально объявил о начале праздника Наадам, воздав дань уважения Девяти белым бунчукам. Наадам празднуется каждый год по всей Монголии, во время праздника проводятся традиционные скачки, борьба и стрельба из лука. Для приглашённых гостей и всех присутствующих представили концертную программу, с танцами в национальных костюмах, джигитовкой и многим другим.

Далее в Улан-Баторе состоялась церемония открытия Посольства Кыргызстана в Монголии с участием Президента Садыра Жапарова.

Ранее своим Указом глава государства назначил Айбека Артыкбаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в данной стране.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, посол Кыргызстана Айбек Артыкбаев, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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