Он посвятил себя госслужбе

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в гражданской панихиде по государственному деятелю, политику, дипломату, председателю Союза молодёжи Ленинского комсомола Киргизии Жанышу Рустенбекову.

Глава Кабмина выразил слова соболезнования родным и близким погибшего, отметив его организаторские и человеческие качества. «В 25 лет его пригласили в ЦК Союза молодёжи Ленинского комсомола Киргизской ССР. Жаныш Рустенбеков останется в истории Кыргызстана как выдающийся государственный деятель, политик, дипломат, большую часть своей жизни посвятивший государственной службе», — сказал он.

Следует отметить, что Жаныш Рустенбеков скончался в возрасте 74 лет. В разные годы был депутатом легендарного парламента, статс-секретарём, руководителем администрации Президента, депутатом Жогорку Кенеша, министром по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане, Туркменистане и Таджикистане.

Жаныша Рустенбекова похоронили на историко-мемориальном кладбище «Ала-Арча» в Бишкеке.

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