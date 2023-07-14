Он посвятил себя госслужбе

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в гражданской панихиде по государственному деятелю, политику, дипломату, председателю Союза молодёжи Ленинского комсомола Киргизии Жанышу Рустенбекову.
Глава Кабмина выразил слова соболезнования родным и близким погибшего, отметив его организаторские и человеческие качества. «В 25 лет его пригласили в ЦК Союза молодёжи Ленинского комсомола Киргизской ССР. Жаныш Рустенбеков останется в истории Кыргызстана как выдающийся государственный деятель, политик, дипломат, большую часть своей жизни посвятивший государственной службе», — сказал он.
Следует отметить, что Жаныш Рустенбеков скончался в возрасте 74 лет. В разные годы был депутатом легендарного парламента, статс-секретарём, руководителем администрации Президента, депутатом Жогорку Кенеша, министром по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане, Туркменистане и Таджикистане.
Жаныша Рустенбекова похоронили на историко-мемориальном кладбище «Ала-Арча» в Бишкеке.
Дата публикации: 15:55, 14-07-2023
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