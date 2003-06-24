Маемся в Маевке

«Борись, сынок, борись!» — так ежедневно напутствует мама-инвалид своего сына в надежде вернуть свой дом.

Давайте задумаемся: а что есть дом для каждого из нас? Да, это — кров, семья, хозяйство, быт, продолжение рода, да и, в конце концов, денежный капитал в недвижимости. И вот представим, в какой-то момент человека лишают своего дома, и он теряет всё: рушатся семьи и налаженный быт, крыши над головой больше нет, капитал как таковой потерян… Часто жизнь теряет смысл, когда у семьи отняли жильё. Вот и бабушка нашего героя умерла по этой причине.

Моя знакомая жила по соседству с хорошей семьёй, они дружат и общаются до сих пор. И вот она узнаёт, что у этой семьи случилась беда — отняли дом! Сосед борется, а толку нет. И он решил поделиться своей бедой, чтобы об этом написали в газете, и добиться справедливости. Зовут его Сергей Анатольевич Веронкин, и при личной встрече он рассказал мне свою историю.

— Сергей, расскажите по порядку, как так могло случиться, что у вас отняли дом?

— В июле 1984 года умер мой дедушка Григорий Степанович Прокопьев, в селе Маевка по улице Южной, 50. Дом был поделен на две равные доли между моей бабушкой И. Н. Прокопьевой и моим дядей В. Г. Прокопьевым. Это отражено в Свидетельстве о праве на наследство от 22 июля 1984 года. Есть все оригиналы документов.

Бабушка жила здесь до марта 1995 года. Потом по семейным обстоятельствам уехала в Россию, где и находилась до своей кончины. Сначала жила по временной регистрации, пока не получила паспорт гражданина РФ 11 октября 2003 года.

А в августе 2019 года умер мой дядя. По истечении срока для принятия наследства мы узнаём от адвоката О. В. Прокопьевой (дочь дяди), что весь дом принадлежит моему дяде решением Майского айыл окмоту Аламудунского района.

В административном суде Чуйской области (он шёл с 17 октября 2020 года по февраль 2021 года) судья Ахметова посылала запросы в Чуйский и Аламудунский архивы, так как в деле фигурирует только дубликат решения, а не оригинал. Из ответов архивов выяснилось, что такого решения не существует. И мало того, оно (решение №179) в оригинале существует на другого человека, не имеющего никакого отношения к В. Г. Прокопьеву, о чём свидетельствуют копии из архивов, находящиеся в документах судебного. К сожалению, в связи со смертью дело было закрыто.

Так как после смерти бабушки прямая наследница — моя мама Л. А. Филатова (по завещанию от 14.12.1994 г.), мы обратились в прокуратуру. Сначала Аламудунского района, где в итоге от нас отписались и посоветовали обратиться в УВД того же района. Там завели дело № 12-058-2022-000612 и позже написали об отказе в возбуждении дела. Мы повторно обратились в прокуратуру Аламудунского района о несогласии с постановлением следователя. Не дождавшись ответа, мы обратились в прокуратуру Чуйской области.

— Я насчитала десять кругов ада, как же вы со всем этим справляетесь, ещё и с матерью-инвалидом?

— Да, моя мама лежачая, ей требуются уход, питание, лечение. Пенсию она тоже не получает, и я работаю без продыху, надо кормить семью. И ситуация, которая сложилась с нашим домом, выбивает из колеи очень сильно. Действительно, пройдено много кругов ада, и осталась одна надежда на Президента: я написал ему письмо.

— На каком этапе произошло незаконное действие в отношении вас?

— Я вижу несколько незаконных шагов:

1. Решением Маевского айыл окмоту Аламудунского района №179 от 24.06.2003 года весь дом принадлежит моему дяде Прокопьеву В. Г., а не его часть, как по документам.

2. Решение Маевского айыл окмоту Аламудунского района №179 от 24.06.2003 года не имеет оригинала документа и существует как дубликат, а оригинал существует на другого человека.

3. Госрегистр оформил весь дом на В. Г. Прокопьева в 2003 году. И мы узнали об этом после смерти моего дяди за 10 дней до окончания вступления в наследство от адвоката противной стороны Н. А. Корниенко. А сейчас, возможно, Госрегистр оформил сделку купли-продажи по документам, и в нашем доме уже поселились люди, которые его, возможно, купили.

— Дом уже продан? И кто его купил?

— По дому ходят мои соседи, они его, наверное, и купили.

— Будем надеяться и верить в лучший исход вашего дела, тем более что вы написали письмо Президенту страны. Когда проблему увидит первое лицо государства, то справедливость восторжествует. Желаю вам победы, мы будем следить за ситуацией.

Элина СТЕЙНБЕРГ.

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