Детская страничка

Недавно мы познакомили читателей с поэтессой Мариям Костригиной. Она пишет и издаёт книги для детей, как для самых маленьких, так и для более старшего возраста. И так как в магазинах её книг нет, мы предлагаем вам прочитать стихи в нашей новой рубрике «Детская страничка». У ребят будет возможность самим собрать книжку из её стихов, вырезая их из газет и приклеивая на тетрадные странички. Так мы сможем на летних каникулах увлечь детей интересным занятием и привлечь их к чтению.

БОБРЫ

Бобрам не нужны топоры.

Зубами лес валят бобры.

Плотину из брёвен построят

И ею ручей перекроют.

Вода набежит, разольётся,

Ручей превратится в болотце,

И строится дом очень крепкий:

Сгодятся и брёвна, и ветки.

А вам подскажу для порядка:

Их дом называется «хатка».

Конструкция дома проста.

Там сразу у входа вода.

И чтобы в ту хатку пробраться,

Придётся бобрам искупаться.

АРИШКА

У Аришки

Рвутся книжки.

Рвёт она их

Все подряд.

Книжки с грустью говорят:

— Очень плохо

Мы живём.

От Аришки

Мы уйдём

И отыщем,

Где живёт

Тот, который нас не рвёт.

Долго плакала Аришка

Вслед последней рваной книжке.

Обещала их не рвать.

Только поздно обещать.

ЛЕТО

Одуванчик нарядился

В золотой беретик.

Незабудки собрались

В голубой букетик.

Колокольчик синий-синий

Головой качает.

И ему своим поклоном лютик отвечает.

Белоснежные ромашки

В блузки обряжались,

Из травы густой зелёной

Солнцу улыбались.

ПЕЛИКАН

Рыбку любит пеликан.

Среди птиц он великан.

И без удочки в руке

Ловит рыбку он в реке.

Пеликан — большой гурман.

Для улова есть карман.

У него под клювом он,

И иметь его резон:

Экономный пеликан

Свой улов кладёт в карман.

ФРАНТ

Хочешь знать, какая мода

В царстве птичек у удода?

Как цветочек он в траве,

С хохолком на голове.

В рыженькой рубашке,

А под ней тельняшка.

Полосатый также хвост.

Нос похож на гнутый гвоздь.

Повторяет:

«Уп» да «уп»,

Мол, хорош я

И не глуп.

РАДУГА

Утром вышла на дорожку

Погулять сороконожка.

Но на сорок своих ножек

Одинаковых сапожек

Не сумела прикупить.

И пришлось сороконожке

В разной обуви ходить.

Вот мелькают по дорожке

Разноцветные сапожки:

Жёлтые, зелёные,

Синие и красные,

Одним словом — разные.

Чей-то голос раздаётся:

«Что за радуга несётся?»

Оказалось, что сверчок

Не заметил сорок ног,

Не узнал сороконожку,

А увидел лишь сапожки.

ТОПОЛЬ ЦВЁЛ

Тополиная аллея —

Пух кругом летит, белея.

Он кружит по улицам,

А прохожий хмурится:

Пух летит в глаза и нос.

Рассердился он до слёз.

Но щенок с весёлым лаем

Скачет, весело играет,

За пушинками бежит,

Хвостик радостно дрожит.

Пуху нет конца и края.

Значит, лето наступает.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Плясали зайчики в окне.

Они просились все ко мне.

Я распахнул вовсю окно,

И стало зайчикам смешно.

Они на пол гурьбой упали,

И дружно все захохотали.

Я с ними рядышком лежал,

От счастья даже не дышал.

ЗАГАДКИ

Любит сало,

Хоть и птичка,

Белогрудая…

(акчинис)

Разгулявшись

Не на шутку,

Не промочит

Ливень….

(укту)

Сбросил вниз дубочек

Золотой клубочек.

(ьдулёж)

Серая лента по земле вьётся,

А по этой ленте

Машина несётся.

(агород)

Без тропинки,

Без дорожек

Убегает вдаль без ножек.

(йечур)

Встаёт рано,

На щеках румяна.

Сквозь облака

Глядит свысока.

(ецнлос)

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