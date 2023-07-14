ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Недавно мы познакомили читателей с поэтессой Мариям Костригиной. Она пишет и издаёт книги для детей, как для самых маленьких, так и для более старшего возраста. И так как в магазинах её книг нет, мы предлагаем вам прочитать стихи в нашей новой рубрике «Детская страничка». У ребят будет возможность самим собрать книжку из её стихов, вырезая их из газет и приклеивая на тетрадные странички. Так мы сможем на летних каникулах увлечь детей интересным занятием и привлечь их к чтению.
БОБРЫ
Бобрам не нужны топоры.
Зубами лес валят бобры.
Плотину из брёвен построят
И ею ручей перекроют.
Вода набежит, разольётся,
Ручей превратится в болотце,
И строится дом очень крепкий:
Сгодятся и брёвна, и ветки.
А вам подскажу для порядка:
Их дом называется «хатка».
Конструкция дома проста.
Там сразу у входа вода.
И чтобы в ту хатку пробраться,
Придётся бобрам искупаться.
АРИШКА
У Аришки
Рвутся книжки.
Рвёт она их
Все подряд.
Книжки с грустью говорят:
— Очень плохо
Мы живём.
От Аришки
Мы уйдём
И отыщем,
Где живёт
Тот, который нас не рвёт.
Долго плакала Аришка
Вслед последней рваной книжке.
Обещала их не рвать.
Только поздно обещать.
ЛЕТО
Одуванчик нарядился
В золотой беретик.
Незабудки собрались
В голубой букетик.
Колокольчик синий-синий
Головой качает.
И ему своим поклоном лютик отвечает.
Белоснежные ромашки
В блузки обряжались,
Из травы густой зелёной
Солнцу улыбались.
ПЕЛИКАН
Рыбку любит пеликан.
Среди птиц он великан.
И без удочки в руке
Ловит рыбку он в реке.
Пеликан — большой гурман.
Для улова есть карман.
У него под клювом он,
И иметь его резон:
Экономный пеликан
Свой улов кладёт в карман.
ФРАНТ
Хочешь знать, какая мода
В царстве птичек у удода?
Как цветочек он в траве,
С хохолком на голове.
В рыженькой рубашке,
А под ней тельняшка.
Полосатый также хвост.
Нос похож на гнутый гвоздь.
Повторяет:
«Уп» да «уп»,
Мол, хорош я
И не глуп.
РАДУГА
Утром вышла на дорожку
Погулять сороконожка.
Но на сорок своих ножек
Одинаковых сапожек
Не сумела прикупить.
И пришлось сороконожке
В разной обуви ходить.
Вот мелькают по дорожке
Разноцветные сапожки:
Жёлтые, зелёные,
Синие и красные,
Одним словом — разные.
Чей-то голос раздаётся:
«Что за радуга несётся?»
Оказалось, что сверчок
Не заметил сорок ног,
Не узнал сороконожку,
А увидел лишь сапожки.
ТОПОЛЬ ЦВЁЛ
Тополиная аллея —
Пух кругом летит, белея.
Он кружит по улицам,
А прохожий хмурится:
Пух летит в глаза и нос.
Рассердился он до слёз.
Но щенок с весёлым лаем
Скачет, весело играет,
За пушинками бежит,
Хвостик радостно дрожит.
Пуху нет конца и края.
Значит, лето наступает.
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ
Плясали зайчики в окне.
Они просились все ко мне.
Я распахнул вовсю окно,
И стало зайчикам смешно.
Они на пол гурьбой упали,
И дружно все захохотали.
Я с ними рядышком лежал,
От счастья даже не дышал.
ЗАГАДКИ
Любит сало,
Хоть и птичка,
Белогрудая…
(акчинис)
Разгулявшись
Не на шутку,
Не промочит
Ливень….
(укту)
Сбросил вниз дубочек
Золотой клубочек.
(ьдулёж)
Серая лента по земле вьётся,
А по этой ленте
Машина несётся.
(агород)
Без тропинки,
Без дорожек
Убегает вдаль без ножек.
(йечур)
Встаёт рано,
На щеках румяна.
Сквозь облака
Глядит свысока.
(ецнлос)
Дата публикации: 15:51, 14-07-2023
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