Звезда Содружества — Юрий Бобков

Лауреатом премии «Звёзды Содружества» 2022 года стал народный артист Кыргызской Республики Юрий Бобков. Это звание присуждает с 2009 года Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Юрия Бобкова в нашей стране знают многие. Он художественный руководитель вокальн-инструментального ансамбля «Досум Усен», киноартист, создатель и ведущий телепрограммы «Ырдайлы кыргыз ырларын» («Поём кыргызские песни»). Многие эстрадные звёзды республики зажглись благодаря продюсерскому таланту Юрия Ивановича, поэтому он известен не только у себя на родине, но и далеко за её пределами.

— В феврале нынешнего года мы с супругой Асель Осмоновой готовили очередной выпуск телешоу, — вспоминает музыкант, — вдруг — звонок из Минкультуры. Меня просили срочно подготовить все документы для присвоения звания лауреата премии «Звезда Содружества». Я человек дисциплинированный. Если нужно — всегда сделаю. Но помню, про себя тогда подумал: чем чёрт не шутит. Стану лауреатом — может, вспомнят добрые люди на просторах Содружества старину Бобкова. Но потом загремел в больницу на операцию и забыл о возможном награждении. Едва пришёл в себя, Аселечка стоит около кровати, плачет и улыбается. Я подумал: радуется, что её мужик живым остался. А она всхлипывает и говорит: «Ты стал лауреатом премии «Звёзды Содружества». Потом врачи прибежали с поздравлениями, вечером родственники пришли. А я лежу как истукан, пошевелиться больно. Такой вот праздник выдался. Со слезами на глазах».

Действительно, Юрий Иванович многое сделал для развития кыргызской культуры и дружбы народов в нашей стране. Любовь к музыке ему привила мама. Она не имела специального образования, зато обладала красивым голосом и отлично играла на гитаре, поэтому во время войны пела в госпиталях для раненых бойцов. Ни одно семейное торжество не обходилось без маминых концертов. Маленький Юрий часто просил родительницу показать пару аккордов, мама, конечно, не отказывала, но до музыкальных уроков Юра должен был наколоть дров и принести воды.

Потом были бесконечные репетиции в школьном ансамбле, выступление перед тружениками колхоза имени Ленина родного Тонского района Иссык-Кульской области. Все члены этого ансамбля без экзаменов были зачислены в Институт искусств. Ребята мечтали о профессиональной сцене, но через год пришлось вернуться домой. Председатель колхоза Эшен Тойчубеков позвонил Юрию Бобкову и приказал им возвращаться. «А кто будет петь и играть после торжественных собраний на молодёжных вечерах? Если вернётесь, я вам импортную музыкальную аппаратуру куплю».

С каждым годом росла популярность вокально-инструментального ансамбля из Тонского района. Самодеятельные артисты выступали практически на всех сценических площадках республики, собирали аншлаги в столичном Дворце спорта и, конечно же, становились лауреатами различных творческих конкурсов.

А после 1991 года Юрий Иванович Бобков стал заправским менеджером. Он три года организовывал музыкальные фестивали, посвящённые празднику Нооруз. На одном из таких концертов выступила начинающая тогда певица Светлана Назаренко.

Новый виток творческой биографии Бобкова — телевизионные шоу-программы под названием «Ырдайлы кыргыз ырлаларын». На этих концертах в телевизионной студии люди разных национальностей поют песни на кыргызском языке. В шоу Бобкова и его жены Асель выступают представители не только государств ближнего, но и дальнего зарубежья: студенты, сотрудники различных дипломатических миссий и бизнес-структур. «Мы называем наш проект «малым Советским Союзом», — говорит Юрий Иванович. И эти слова недалеки от истины. А ещё наш маэстро убеждён, что нельзя никого принуждать к изучению того же кыргызского языка. Только в такой вот, как у нас, музыкальной форме или дружеской атмосфере можно подводить людей к необходимости освоения языка великого Манаса.

Сам Юрий Иванович кыргызский язык выучил ещё в детстве. Он никогда не зубрил учебники. Просто слова легко запоминались в разговорах с ровесниками, старшими людьми. Если что-то было непонятно, Бобков не стеснялся спрашивать у своих товарищей-кыргызов. Представители титульной нации обожают Бобкова за его умение говорить с ними на их языке.

Вячеслав АНИКИН.

Фото автора.

Автор: -