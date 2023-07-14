Праздник с видом на Сулайман-Тоо

Начальник Управления по подготовке решений Президента и Кабинета министров Айбек Джунушалиев ознакомился с подготовкой к празднованию 32-й годовщины независимости страны, которую проведут 31 августа в Ошской области.

В выездном совещании участвовали члены рабочей группы по организации праздника, полномочный представитель Президента в Ошской области и представители местных органов власти.

Следует отметить, что по случаю Дня независимости страны проводится реконструкция ряда объектов инфраструктуры. В частности, этнографического комплекса «Алымбек-Датка», национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», окрестностей ОшГУ. Также повесят флаг длиной 57 метров. А к 80-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Насирдина Исанова установят памятник. Восстанавливают и окрестности Ошского национального драматического театра имени Ибраимова, Ошского городского стадиона имени Суюмбаева, а также Толейконского ипподрома в Кара-Сууйском районе Ошской области.

В завершение Айбек Джунушалиев ознакомился с подготовкой мероприятий на центральной площади Оша, а также дал ряд поручений соответствующим государственным органам.

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