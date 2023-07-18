В духе надёжного партнёрства

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахима бин Ради Аль-Ради.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызская Республика придаёт большое значение укреплению и дальнейшему развитию двусторонних отношений с Королевством Саудовская Аравия. Особый акцент Президент сделал на большом потенциале для дальнейшего двустороннего взаимодействия и расширения торгово-экономических связей. Он высоко оценил поддержку КСА в реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане по линии Саудовского фонда развития. Глава государства с удовлетворением отметил двустороннее сотрудничество в сфере туризма, в частности планируемый в самое ближайшее время запуск прямых регулярных авиарейсов между двумя странами.

В свою очередь посол Ибрахим бин Ради Аль-Ради, поблагодарив Президента Садыра Жапарова, передал слова приветствия от Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдула Азиза Аль Сауда. Он отметил, что взаимодействие между Кыргызстаном и Саудовской Аравией продолжается в духе надёжного партнёрства и дружбы благодаря политическому доверию и твёрдой политической воле лидеров двух стран. Посол вручил Садыру Жапарову послание от Короля Саудовской Аравии с приглашением принять участие в Саммите Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии с участием лидеров стран, который пройдёт 19 июля в г. Джидде.

В завершение стороны выразили взаимную готовность в укреплении двустороннего многопланового сотрудничества.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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