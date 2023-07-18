Приоритет — здоровье человека

В Оше после проведения проверок закрыты 19 частных медицинских центров. Такое решение приняли заместитель мэра южной столицы Нурбек Кадыров и сотрудники СЭС и УВД Оша.



На этой встрече были рассмотрены вопросы исполнения протокольных поручений комиссии по немедленному устранению нарушений в сфере предоставления услуг населению со стороны частных косметологических салонов, стоматологических кабинетов, частных медицинских центров нетрадиционной медицины (хиджама) и других объектов, которые занимаются сбором анализов крови. Особо отмечено, что данные мероприятия направлены на предупреждение и профилактику распространения инфекций, передающихся через кровь (ВИЧ, гепатит и др.).

По итогам встречи соответствующим органам даны поручения усилить работу в указанном направлении.

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