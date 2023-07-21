Саммит нового формата

Президент Садыр Жапаров по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда с рабочим визитом посетил эту страну.

В г. Джидде Садыр Жапаров принял участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Мероприятие началось с церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеров стран и глав делегаций Центральной Азии и арабских государств. Саммит прошёл под председательством Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.

Лидер Кыргызской Республики выступил на Саммите с речью.

«Ваши Величества, Ваши Высочества,Ваши Превосходительства, уважаемые главы государств, уважаемый господин Генеральный секретарь, дамы и господа, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Его Величеству Салману бин Абдулазизу Аль Сауду и Наследному принцу, Председателю Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Его Высочеству Мухаммеду бин Салману Аль Сауду за прекрасную организацию мероприятия и тёплое гостеприимство на братской саудовской земле.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю Президента Республики Узбекистан Его Превосходительство Мирзиёева Шавката Миромоновича с убедительной победой на состоявшихся в стране президентских выборах и желаю ему успехов на этом ответственном государственном посту, а братскому народу Узбекистана — мира и дальнейшего процветания.

Рад принимать участие в этом историческом саммите нового формата, который стал важной вехой на совместном пути к укреплению связей и углублению сотрудничества между нашими братскими регионами.

Символично, что наш первый саммит проходит в первый день нового года согласно Хиджре. Его проведение наглядно демонстрирует имеющиеся огромные возможности и наше стремление укрепить политический диалог, расширить экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие между нашими странами и регионами как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В этой связи считаю весьма важным продолжить активный обмен двусторонними визитами на высшем уровне в целях расширения сотрудничества между нашими странами.

Уважаемые главы делегаций, Несмотря на географическое расстояние, наши регионы связывают общая история, единая религия, культура, ценности и бесценные узы дружбы. Как известно, через страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, издревле проходил Великий Шёлковый путь, который стал важным звеном мировой торговли. Многочисленные караванные пути служили не только для перемещения товаров и предметов роскоши, но также для передачи новых знаний, идей и культур, значительно повлиявших на историю и развитие цивилизаций народов евразийского континента.

С момента достижения независимости наши страны накопили богатый опыт сотрудничества как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, прежде всего в рамках Организации Объединённых Наций и Организации Исламского Сотрудничества. Сегодня Центральная Азия — это динамично развивающийся регион с разнообразной географией, устойчивым экономическим ростом и новыми возможностями развития. Регион богат всеми видами полезных ископаемых, водными ресурсами и разнообразными источниками энергии, нефтью, газом и углём. Региональная и межрегиональная интеграция стала ключевым элементом нашего общего видения будущего. Кыргызстан выступает за последовательное и всестороннее укрепление интеграции стран Центральной Азии.

В сфере безопасности мы остаёмся приверженными целям объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью. Объединив наши ресурсы, мы можем укрепить механизмы противодействия и ещё эффективнее обеспечивать безопасность и стабильность наших стран. У нас особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу нельзя оставлять в изоляции Афганистан и многострадальный афганский народ. Необходимо и далее оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана и всемерно поддерживать проекты, которые поспособствуют восстановлению афганской экономики.

Мы также с беспокойством следим за событиями в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, Украине и надеемся на скорое разрешение конфликтов в этих странах. Хотел бы особо отметить, что Кыргызская Республика твёрдо исходит из того, что любой конфликт должен решаться исключительно политическими и дипломатическими средствами за столом переговоров на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Уважаемые главы делегаций, экономическое и инвестиционное сотрудничество лежит в основе нашей повестки дня. Есть огромные возможности, которые можно использовать во благо наших стран и народов. Наши регионы обладают бесценным богатством: высокообразованным и динамичным человеческим капиталом. Центральная Азия имеет также мощный торговый, транзитно-логистический и транспортный потенциал, находясь на перекрёстке Европы и Азии. В этой связи предлагаю поручить нашим правительствам активно продвигать межрегиональное сотрудничество и обмен опытом в таких жизненно важных секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм, цифровизация и инновации. Призываю наших партнёров из стран Залива принять участие в совместной реализации мега-проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который укрепит нашу межрегиональную торгово-экономическую кооперацию. Расширение транспортных и логистических связей, в том числе железнодорожных и воздушных, облегчит перемещение товаров, капитала и людей между нашими регионами. Это не только стимулирует торговлю, но и поспособствует культурному взаимообмену.

В этих целях хочу предложить следующие пошаговые действия: создать внутри наших регионов зону безвизового режима; стимулировать и поддерживать наши авиакомпании в открытии и расширении регулярных авиасообщений между столицами; разрабатывать совместные туристические маршруты; укреплять межбанковское сотрудничество; развивать торгово-инвестиционное сотрудничество.

Говоря о зелёной энергетике, отмечу, что данный сектор имеет важное значение для всей экономики страны, и он стал ядром экономического роста и устойчивого развития Кыргызстана. Наша страна обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии.

Кабинет министров Кыргызстана ведёт активную работу по проекту строительства гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» с проектной мощностью в 1860 мегаватт.

Приглашаю наших партнёров из стран Залива рассмотреть возможность участия в строительстве этой ГЭС в Кыргызстане, которая внесёт значительный вклад в укрепление региональной водно-энергетической безопасности.

Пользуясь случаем, хотел бы также выразить глубокую признательность нашим арабским партнёрам за плодотворное сотрудничество по линии фондов Арабской координационной группы, в рамках которых в Кыргызстане уже реализованы социально значимые проекты, в том числе по строительству и реабилитации дорог, больниц, школ, модернизации ирригационных систем.

Уважаемые главы делегаций,

считаю важным в ближайшее время приступить к комплексной и практической реализации достигнутых нами договорённостей. В этой связи Кыргызская Республика готова принимать у себя министерские встречи для обсуждения вопросов развития экономики, торговли, образования и здравоохранения, а также бизнес-форумы, совместные культурные и спортивные мероприятия. Предлагаю провести первый Инвестиционный форум в формате «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» летом 2024 года на берегу озера Иссык-Куль. Надеюсь на поддержку данной инициативы. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов Объединённым Арабским Эмиратам в проведении очередной 28-й Конференции ООН об изменении климата (СОР-28) в декабре 2023 года и Государству Катар в организации Кубка Азии по футболу в начале 2024 года.

Уважаемые главы делегаций,

мы выступаем за укрепление тесных культурно-исторических уз, связывающих наши регионы. В данном контексте мы приветствуем начало реализации проекта строительства Культурного центра Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане. С удовлетворением отмечу завершаемый в эти дни проект строительства Исламской Академии при содействии Объединённых Арабских Эмиратов. Убеждён, что эти нужные и востребованные в наше время культурно-образовательные учреждения станут центрами изучения арабского языка, распространения знаний о богатой арабской культуре, об исламе, что очень важно в наш век высокого уровня ксенофобии в ряде регионов мира.

В сфере образования предлагаю нашим странам создать сети межвузовских обменов и увеличить численность квотных мест в ведущих учебных заведениях стран Залива для студентов из Центральной Азии по инженерно-техническим специальностям.

Уважаемые главы делегаций,

в заключение выражаю уверенность в успехе нашего саммита. Хочу вновь подтвердить нашу приверженность к дальнейшему укреплению сотрудничества и углублению наших партнёрских отношений. Убеждён, что Совместный план действий между странами Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива на 2023-2027 годы и Совместное заявление по итогам нашего саммита отражают стремление наших регионов к взаимовыгодной кооперации и обеспечат комплексную повестку будущего эффективного сотрудничества и партнёрства в приоритетных областях.

Позвольте ещё раз выразить признательность Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Его Величеству Салману бин Абдулазизу Аль Сауду и Наследному принцу, Председателю Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Его Высочеству Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за прекрасную организацию саммита. Желаю участникам крепкого здоровья и всего наилучшего, а нашим братским народам стран Центральной Азии и Залива — мира, благополучия и дальнейшего процветания.

Благодарю за внимание».

По итогам Саммита главами государств и делегаций принято Совместное заявление.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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