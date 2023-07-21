ИБР: кыргызстанские проекты вызвали интерес

Президент Садыр Жапаров провёл переговоры с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом бин Сулейманом Аль-Жассером.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, реализации совместных с ИБР проектов на территории Кыргызстана, а также дальнейшем расширении взаимодействия.

Глава государства, отметив, что кыргызская сторона уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с Исламским банком развития, поблагодарил за оказываемую поддержку в социально-экономическом развитии страны. Он предложил разработать и скорее подписать Стратегию сотрудничества между Кыргызстаном и Исламским банком развития на период 2023-2027 годов. Президент Садыр Жапаров коснулся ряда конкретных проектов, переданных ИБР в ходе Четвёртого круглого стола с участием членов Арабской координационной группы, прошедшего в 2022 году в Чолпон-Ате, с предложением ускорить их рассмотрение.

Как известно, на рассмотрение членов группы вынесены инвестиционные проекты в сферах жилищного строительства, энергетики, здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Особое внимание уделено финансированию проектов жилищной программы «Мой дом 2021-2026» и «Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автодороги от Корумду до Балбай Баатыра, км 104-184.5».

В свою очередь президент Исламского банка развития Мухаммед бин Сулейман Аль-Жассер поблагодарил Садыра Жапарова за возможность совместной встречи. Он отметил высокий уровень сотрудничества банка с Кыргызстаном, подчеркнув готовность и далее расширять сферы двустороннего взаимодействия, а также укреплять двусторонние отношения. Мухаммед бин Сулейман Аль-Жассер особо подчеркнул, что по озвученным на встрече проектам состоится соответствующая работа, их продвижение он возьмёт под личный контроль. По его информации, в период с 24 по 28 июля т.г. в Кыргызстан направится экспертная миссия ИБР для предметного обсуждения с кыргызской стороной вопроса реализации вышеотмеченных проектов. Он также выразил надежду на успешное продолжение проектного сотрудничества, направленного на дальнейшее социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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