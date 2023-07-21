Президента пригласили в Бахрейн

Президент Садыр Жапаров в г. Джидде встретился со специальным посланником Короля Бахрейна, членом Королевской семьи Нассером бин Хамадом Аль Халифой.



Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестке.

Глава государства отметил заинтересованность кыргызской стороны в развитии сотрудничества с Бахрейном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Он подчеркнул значимость Саммита между регионами Залива и Центральной Азии на уровне глав государств.

Впервые лидеры двух братских регионов получили возможность обменяться мнениями об укреплении дружбы и сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что данный Саммит в новом формате придаст большой импульс наращиванию сотрудничества между Кыргызстаном и Бахрейном и развитию межрегиональных отношений. Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами, в частности в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, туризм, экспорт чистой экологической продукции.

В свою очередь спецпосланник Короля Бахрейна Нассер бин Хамад Аль Халифа передал тёплые слова приветствия от Короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифа. Нассер бин Хамад Аль Халифа отметил важность расширения сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Особое внимание он уделил созданию рабочей группы между двумя странами для рассмотрения актуальных вопросов сотрудничества, а также по созданию эффективных механизмов по расширению торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Бахрейном. Спецпосланник подчеркнул готовность организовать поездку руководителей финансовых учреждений, фондов, банков в Кыргызстан для изучения и расширения сфер сотрудничества, а также передал приглашение руководства страны Президенту Садыру Жапарову посетить Бахрейн с визитом в удобное для него время.

В завершение стороны договорились предпринять практические шаги для углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Бахрейном.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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