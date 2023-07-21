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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Главы государств за активный политический диалог


Президент Садыр Жапаров встретился с Эмиром Государства Катар Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.

 

Лидеры стран обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, перспективы регионального взаимодействия, а также ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Эмира Катара в Кыргызстан.

 

Президент Садыр Жапаров сообщил о готовности и заинтересованности кыргызской стороны к углублению совместного взаимодействия, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

 

В свою очередь Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани сообщил, что Кыргызстан посетит экспертно-инвестиционная группа из Катара для изучения возможностей расширения сотрудничества в конкретных сферах. Кроме того, Тамим ибн Хамад Аль Тани пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом Катар.

 

Главы государств условились продолжить активный политический диалог для наращивания совместного взаимодействия стран во благо народов Кыргызстана и Катара.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:56, 21-07-2023

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