Многовековая дружба народов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с Председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзодой и Хокимом Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозаровым.



Глава Кабмина передал слова приветствия от имени Президента и отметил, что возобновление практики проведения подобных региональных встреч свидетельствует о приверженности к укреплению и расширению взаимодействия между нашими приграничными областями.

Выражена готовность кыргызской стороны к открытой и содержательной беседе по всему спектру отношений между странами.

Отмечено, что Кыргызстан придаёт особое значение развитию сотрудничества с приграничными братскими государствами — Таджикистаном и Узбекистаном — в духе дружбы, добрососедства и взаимопонимания.

«Тесное межрегиональное сотрудничество, поддержание активных контактов между областями как в двусторонних, так и многосторонних форматах поспособствуют укреплению мира и стабильности на приграничных территориях. В данном контексте важным является скорейшее завершение процесса делимитации и демаркации участков государственной границы между нашими странами в духе взаимного доверия. Глубоко убеждён, что окончательное решение приграничных вопросов между нашими странами внесёт вклад в дело дальнейшего укрепления братских отношений, упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Глава Кабинета министров выразил надежду на то, что сотрудничество между нашими странами станет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы между кыргызским, таджикским и узбекским народами.

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