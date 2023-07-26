Соберём урожай обещаний

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков рассказал общественности о нынешней ситуации в аграрной отрасли страны. Дела на полях и фермах, судя по его словам, идут неплохо. Дефицита продуктов питания не ожидается. Но так ли это на самом деле?



Министр по большому счёту прав. Сельскому хозяйству страны сегодня уделяется много внимания. К примеру, на развитие отрасли в 2023-м было выделено 13,5 миллиарда сомов, а ещё пять-шесть лет назад эта сумма была в два, а то и в три раза меньше.

Финансы направляются, как утверждает Джаныбеков, на развитие семеноводства, племенное дело, в перерабатывающую промышленность, а также на ремонт и очистку ирригационных сооружений и пополнение складов продовольствием.

И крестьяне делом отвечают на заботу о себе. Так, в первом полугодии валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 101,7 миллиарда сомов, что на 9 миллиардов больше аналогичных показателей прошлого года.

Темп роста производства сельскохозяйственной продукции в первом полугодии составил 102,5 процента, что на 0,5 процента больше достижений первого полугодия 2022-го. Улучшаются, пусть и ненамного, дела в пищевой и перерабатывающей промышленности. Одним словом, аграрная отрасль страны медленно, но верно встаёт с колен.

Однако этот подъём сопряжён с многочисленными трудностями.

В стране уже 11 лет реализуется проект предоставления крестьянам льготных кредитов. За это время финансовую помощь от государства получили 126 897 хозяйствующих субъектов на общую сумму 54,47 миллиарда сомов. Всё бы, как говорится, и ничего, только в стране насчитывается 400 тысяч фермеров. И почти все они ежегодно нуждаются в доступных и дешёвых кредитах. А если вспомнить о постоянных конфликтах, возникающих при выделении финансов, то ситуация в этой сфере становится не очень радужной. А конфликты происходят по одной известной причине.

К примеру, в одном из районов Чуйской области банкиры согласились выделить фермеру льготный кредит, если он возьмёт «прицепом» и коммерческий, под 30 процентов. Опять же, со слов крестьян, можно утверждать о выделении финансов в первую очередь родственникам банкиров, чиновников районного и областного уровней.

За первые шесть месяцев этого года крестьянам было выделено 6 103 кредита на общую сумму в 2 миллиарда 7 444,2 миллиона сомов. Для финансистов и статистиков эта сумма, возможно, и впечатляющая, но только не для крестьян. Поэтому, может быть, уважаемый Нацстатком хоть один раз опубликует данные о том, сколько фермеров остались при своих интересах, а правоохранительные органы доложат обществу о количестве коррупционных деяний при распределении льготных кредитов. Но, по большому счёту, крестьянам нужно выдавать не кредиты, а дотации. Пусть для начала хотя бы животноводам или полеводам.

На большее пока рассчитывать не приходится. В противном случае говорить о достижениях в сельском хозяйстве республики не будет повода ещё очень долго. Кредиты — не панацея развития фермерского движения.

В сельском хозяйстве страны много проблем, но главная из них — ирригация. На сегодняшний день в республике 28 тысяч километров ирригационных каналов, из которых 20 тысяч (!) — земляные. А это значит, что потеря воды в них составляет 40-50 процентов. И это сейчас, когда засушливые годы выпадают нам всё чаще и чаще, а к 2030 году общая площадь ледников сократится на 40 процентов.

Вот как недавно прокомментировал ситуацию с возрастающим дефицитом живительной влаги заместитель председателя Службы водных ресурсов Валерий Гутник. Он утверждал, что финансирование отрасли с начала 90-х годов покрывало лишь 30 процентов от необходимости проведения строительных и ремонтных работ, и лишь последние три-четыре года финансирование стало достаточным. Но сколько за это время объектов обветшало, перестало отвечать своим эксплуатационным характеристикам — остаётся только догадываться.

О возрождении всей ирригационной системы страны министр Джаныбеков не сказал, кстати, ни слова, но вот совсем недавно Президент Садыр Жапаров заявил о составлении планов по возведению новых водохранилищ, бассейнов декадного и сезонного регулирования воды. Следовательно, и финансы для этого в бюджете будут найдены.

Хочется сказать в этой связи главе государства о нескольких «пустяках». Точно известно, что в нулевых годах Всемирный банк, другие международные финансовые институты активно помогали Кыргызстану в реконструкции и строительстве ирригационных объектов. Деньги были выделены, причём немалые, а новых объектов как не было, так и нет, даже действующие каналы методично продолжали ветшать. Наверно, имеет смысл выяснить, куда делись миллионы долларов.

И второе. В 2016 году бывшие руководители Кыргызстана приняли, мягко говоря, непродуманное решение о выходе из Фонда спасения Аральского моря. Тем самым мы обрекли себя на постоянно возрастающий дефицит живительной влаги. Страна могла бы получить дополнительный источник орошения сельхозкультур. Но тогдашние власти ужаснулись предстоящим затратам, необходимым для достижения этой цели.

Другая тема, не менее важная: экспорт сельскохозяйственной продукции. Глава аграрной отрасли признался, что в нынешнем году он сократился на 2,8 миллиарда сомов. Связано это с тем, что российские контролирующие организации запретили ввоз на территорию своей страны молочки и рыбы. Качество этой продукции не отвечало даже минимальным требованиям россиян.

Эта коллизия вообще совершенно непонятна. Ещё лет пять-шесть назад независимая Ветеринарная служба, департамент ветеринарии Минсельхоза чуть ли не на всех углах вещали о создании института сельских ветеринаров, идентификации крупного и мелкого скота, его бирковании. Выходит, врали?

Министру Джаныбекову нужно признать, что в стране до сих пор не создана надёжная и эффективная система сдачи молока фермерами на перерабатывающие предприятия. Эта важная работа передоверена случайным людям, которые без зазрения совести «бодяжат» ценное животноводческое сырьё. Государство, а если точнее Минсельхоз, не особо заморачивается этой проблемой.

Да, много сейчас идёт разговоров о создании в аграрной отрасли страны так называемых кластеров, то есть функционировании производственных объединений по выпуску животноводческой или растениеводческой продукции. Но дальше разговоров дело не идёт. Вот ещё один минус в работе нашего уважаемого Минсельхоза.

Нет пока значимых успехов в семеноводстве и племенном деле. По горам — по долам гуляет не более пяти-шести процентов высокопродуктивного скота от имеющегося в стране поголовья. В стране по существу только начинается масштабная работа по выведению новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур.

С такими делами рассчитывать на полное обеспечение кыргызстанцев основными продуктами питания даже не имеет смысла. Но министр Аскарбек Джаныбеков, судя по всему, отчаянный оптимист. Вот что он заявляет в своей статье: » К 2023 году расчётные показатели по девяти видам социально значимой продукции ожидаются выше, чем в 2022 году. Насколько «выше», глава аграрного ведомства не уточнил, поэтому попробуем сделать это за него. Как известно, кыргызстанские аграрии обеспечивают страну пшеницей только на 50 процентов. Что будет в этом засушливом году — неизвестно, но точно — значительно меньше. Поэтому властям придётся изыскивать немалые средства для приобретения этого важного сельскохозяйственного сырья.

Внутренние потребности в сахаре оцениваются ежегодно в 135-155 тысяч тонн. Фермеры и перерабатывающие предприятия ежегодно удовлетворяют потребности граждан нашей страны в этом продукте также на 50-60 процентов. Из-за засушливой весны урожай свёклы будет намного меньшим.

Следовательно, нам вновь придётся идти на поклон к зарубежным производителям этого сырья.

Растительного масла мы производим «кот наплакал» — всего лишь 20 процентов от потребностей. Власти пытаются что-то предпринять для снижения дефицита в этом продукте, но пока заметных успехов не видно.

Сложная ситуация складывается с заготовкой кормов. Так, в Нарынской области тюк привозного сена стоит уже 450 сомов, в Чуйской — 350 сомов. Что будет дальше — даже представить сложно. Правда, в последнее время ледники стали таять, поливной воды нынче много, но животноводы не дадут соврать — самые ценный укос — первый. Весенние травы намного питательнее летних, а тем более осенних. Правительство, предвидя такую ситуацию, запретило экспорт кормов. Это решение позволит смягчить дефицит сена, но в полной мере — вряд ли. Так что цены на мясо будут, очевидно, ещё более высокими. Кстати, Кыргызстан импортирует мяса в три раза больше, чем экспортирует. И этот дисбаланс имеет место быть в нашей животноводческой республике. Фантастика! Кстати, в 2019 году (до пандемии) килограмм говядины стоил 350-400 сомов, а сейчас 580-650. Что будет с ценами на этот продукт в нынешнем засушливом году — остаётся только догадываться и… раскрывать свои кубышки ещё больше.

Вячеслав АНИКИН.

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