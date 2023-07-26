С 1 августа режим ЧС в энергетике

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики».

Его цель принять экстренные меры по выводу Кыргызстана из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления.

Так, с 1 августа 2023 года объявляется режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года.

Кабинету министров в недельный срок поручено в установленном порядке предоставить Министерству энергетики право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зелёной энергетики при Кабмине в соответствии с Указом Президента «О вопросах передачи земель, предназначенных для использования возобновляемых источников энергии» от 23 марта 2023 года № 62.

Предоставить исключительное право министру энергетики на период действия режима чрезвычайной ситуации в оперативном порядке: осуществлять общую координацию деятельности заместителей министров сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, курирующих вопросы земельного и водного фондов, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук, государственного учреждения «Кадастр», государственного предприятия «Кыргызгеология», глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики на территории Кыргызской Республики; вносить предложения об освобождении от занимаемой должности должностных лиц, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 настоящего Указа, в случае ненадлежащего исполнения мер, связанных с реализацией настоящего указа.

Провести инвентаризацию земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, и с 1 сентября 2023 года в установленном порядке инициировать прекращение прав пользования земельными участками, предназначенными под строительство объектов в сфере энергетики, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов.

Государственным предприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешить закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима чрезвычайной ситуации.

Установить персональную ответственность министра энергетики за надлежащее исполнение настоящего указа.

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