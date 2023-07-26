Кыргызстан — Венгрия: сверяем позиции

Под председательством министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева

и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П. Сийярто состоялось третье заседание Кыргызско-Венгерского стратегического совета по вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.



На заседании особое внимание уделено вопросам реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Венгрию в феврале 2023 года. Стороны обсудили вопросы организации взаимных визитов на уровне руководства стран до конца 2023 г. и на 2024 г.

Согласно повестке дня заседания Стратегического совета, министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, деятельности Венгерско-Кыргызского фонда развития.

Стороны подчеркнули важность скорейшего запуска и эффективной реализации проектов в рамках фонда развития, представляющих взаимный интерес. Рассмотрена работа кыргызско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, кыргызско-венгерского Делового совета, намечены планы по проведению очередных заседаний в рамках данных форматов.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере окружающей среды. Рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере авиасообщения, отметив успешный запуск с 1 июня 2023 г. авиарейсов венгерской авиакомпанией WizzAir по маршруту Абу-Даби — Бишкек — Абу-Даби. Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить работу в данном направлении.

На заседании Стратегического совета рассмотрены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, особенно в сфере образования. Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия по линии венгерской стипендиальной программы Stipendium Hungaricum, в рамках которой Кыргызской Республике ежегодно выделяются квоты на обучение в вузах Венгрии. Также положительно отмечены итоги состоявшейся 13-14 февраля 2023 г. в Будапеште Первой кыргызско-венгерской ректорской конференции с участием ведущих вузов Кыргызской Республики и Венгрии, достигнуты договорённости по укреплению сотрудничества в данном направлении.

Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество в рамках международных организаций — ЕС, Организации тюркских государств. Главы внешнеполитических ведомств затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров подписаны следующие документы:

Протокол между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по итогам третьего заседания Кыргызско-Венгерского стратегического совета;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством энергетики Венгрии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

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