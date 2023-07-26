Встречи на венгерской земле

В Будапеште в рамках официального визита министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева в Венгрию состоялась встреча с вице-президентом ОТП банка Андрашом Бечеем.



Стороны отметили важность дальнейшего наращивания экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией, одно из направлений которого — это взаимодействие в банковской сфере.

Ж. Кулубаев кратко рассказал о состоянии банковской системы в Кыргызской Республике, её преимуществах и потенциале развития. Глава внешнеполитического ведомства предложил крупнейшему банку Венгрии рассмотреть вопрос выхода на рынок нашей республики. Кроме того, министр затронул вопросы установления и поддержания банковских корреспондентских отношений, призвав взаимодействовать в данном направлении.

В свою очередь вице-президент ОТП банка А. Бечей рассказал о деятельности банка в Венгрии и других странах, где присутствуют его отделения. Руководство венгерского банка высказало заинтересованность в налаживании сотрудничества, изучении возможностей и продолжении соответствующего диалога.

В завершение встречи министр пригласил представителей ОТП банка посетить Кыргызстан для детального обсуждения возможных направлений сотрудничества Кыргызской Республики и Венгрии в банковской сфере.

Наша справка. ОТП банк — крупнейший коммерческий банк Венгрии, Центральной и Восточной Европы. Он присутствует в 11 странах мира. ОТП банк — лидер банковского сектора и занимает ведущие позиции на рынках Центральной и Восточной Европы.

Затем Жээнбек Кулубаев встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Венгрии Ласло Параггом.

Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами. Министр и глава палаты положительно оценили итоги кыргызко-венгерского бизнес-форума, третьего заседания Кыргызско-Венгерского делового совета на уровне торгово-промышленных палат, состоявшихся в Будапеште в рамках официального визита Президента Садыра Жапарова в Венгрию. С удовлетворением отметили, что по ряду подписанных тогда контрактов уже ведётся активная работа — налажены прямые контакты между предпринимателями двух стран, организованы визиты венгерских компаний в Кыргызскую Республику, намечены взаимовыгодные проекты.

Стороны предложили активизировать взаимодействие деловых кругов наших стран по направлениям сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, фармацевтики, гидроэнергетики, туризма и внедрения новых технологий в различные сектора экономики Кыргызстана. В этом плане министр иностранных дел и президент ТПП обсудили деятельность Венгерско-Кыргызского фонда развития и подчеркнули важность реализации эффективных и взаимовыгодных проектов в рамках фонда развития.

Ж. Кулубаев кратко представил информацию об экспортном потенциале, инвестиционных возможностях и туристическом потенциале Кыргызской Республики.

Также министр в местности Лакителек встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии Ш. Лежаком.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества между Кыргызской Республикой и Венгрией, активизации контактов между парламентариями двух стран, в том числе эффективное взаимодействие в рамках ТюркПА.

Ж. Кулубаев кратко рассказал об итогах проведённых переговоров с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П. Сийярто и третьего заседания Кыргызско-Венгерского стратегического совета, где стороны обсудили широкий спектр взаимодействия и укрепления стратегического партнёрства между Кыргызской Республикой и Венгрией.

На встрече обсуждены вопросы образования молодёжи двух стран. Министр Ж. Кулубаев с удовлетворением отметил работу в рамках венгерской стипендиальной программы Stipendium Hungaricum, по линии которой студенты из Кыргызстана ежегодно имеют возможность обучаться в ведущих вузах Венгрии на грантовой основе. Также положительно обозначены итоги Первой кыргызско-венгерской ректорской конференции, состоявшейся 13-14 февраля 2023 г. в Будапеште. Стороны выразили готовность и далее наращивать двустороннее взаимодействие в области образования.

В этом плане вице-спикер Национального собрания Венгрии Ш. Лежак рассказал о деятельности созданного им Народного института Лакителек, в рамках которого изучаются мировые языки и культура, реализуются образовательные проекты и программы для учёных и студентов из Венгрии и других стран.

Ж. Кулубаев ознакомился с деятельностью института, важное направление проектной работы которого — это поддержание традиций и культуры народов тюркоязычных государств.

Особое внимание на встрече уделено обсуждению вопросов дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества с учётом знаменательных дат в текущем году — 95-летия со дня рождения кыргызского народного писателя Ч. Айтматова и 200-летия со дня рождения венгерского поэта Ш. Петёфи.

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