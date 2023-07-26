Безопасность граждан прежде всего

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков посетил столицу Турции Анкару, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с новым министром внутренних дел этой страны Али Ерликая.

«Я очень рад встретиться с Вами в столице Турции, в такой тёплой атмосфере. Позвольте искренне поздравить Вас с назначением на должность министра внутренних дел Турецкой Республики. Считаю, что это назначение — знак признания руководством страны Вашего упорного труда и успехов на прежних должностях и в то же время большого доверия. Уверен, что благодаря профессионализму и преданному служению своей стране Вы внесёте большой вклад в дело обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью», — сказал министр на встрече. «С тех пор, как Турецкая Республика первой признала независимость Кыргызстана, между двумя братскими, тюркоязычными странами развиваются тёплые отношения. Наряду с этим, и наши министерства тесно сотрудничают и добиваются значительных успехов.

Неоднократно побывав в Турции и ознакомившись с деятельностью и реформами МВД, мы внедряем успешный опыт коллег в работу кыргызской милиции. Так, турецкие специалисты провели учения по обеспечению общественной безопасности. Кыргызстанцам также предоставляются места в высших учебных заведениях при Министерстве внутренних дел Турции. Помимо прочего, приняты меры по задержанию и выдаче преступников, совершивших тяжкие преступления на родине и находящихся в розыске. В связи с чем выражаю благодарность министерству внутренних дел Турции за оказанную помощь.

Я уверен, что мы продолжим укреплять партнёрские отношения во имя мира двух стран. Хотел бы отметить, что основные направления совместной деятельности — это борьба с транснациональной, наркотической, киберпреступностью и экстремизмом. Надеюсь на дальнейшее ознакомление с передовым опытом МВД Турции в правоохранительной сфере, достижениями в использовании современных технологий в борьбе с киберпреступлениями, в обеспечении безопасности дорожного движения, а также на обновление наших совместных материально-технических проектов.

Стремительная глобализация современного мира привела к развитию миграции, особенно к активизации миграционных потоков в страны Европы, став одной из самых актуальных проблем для Кыргызстана.

Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что 25-30 тысяч кыргызстанцев работают, учатся, приезжают в туристические поездки в Турцию. Летом число граждан достигает 50-60 тысяч. Наша цель — обеспечение их безопасности и создание условий для легального пребывания. Думаю, что тёплые отношения между нашими министерствами основаны не только на совместной деятельности, но и на братстве двух народов. Верю, что эта встреча создаст новые условия для внутренней безопасности стран и мирной жизни наших граждан. Я всегда готов к открытому диалогу и приглашаю Вас посетить Кыргызстан.

В завершение выступления хочу выразить уверенность в том, что Ваши знания и богатый опыт поспособствуют дальнейшему развитию отношений между органами внутренних дел двух государств», — обратился к турецкому коллеге глава правоохранительного ведомства Кыргызстана.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Али Ерликая поблагодарил кыргызский народ за помощь, оказанную турецкому народу после пережитого землетрясения. А также отметил важность сотрудничества и взаимодействия между министерствами в борьбе с преступностью и выразил готовность к дальнейшему укреплению партнёрства.

Далее министры обсудили миграционные вопросы, стратегическое сотрудничество между странами в сфере безопасности, вопросы обмена опытом и информацией, а также обеспечения кибербе-зопасности.

В разговоре участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев. Кыргызская сторона особо подчеркнула важность обеспечения безопасности граждан Кыргызстана, посещающих Турцию с визитами, а также пребывающих на территории Турции на долгосрочной основе. С учётом актуальных изменений в миграционной политике Турции, кыргызская сторона предложила провести миграционную амнистию для граждан Кыргызстана, по различным причинам нарушивших правила пребывания в стране, для их беспрепятственного (без штрафов и депортаций) выезда и последующей легализации. Турецкой стороне также предложено увеличить срок безвизового режима для граждан Кыргызстана с 90 до 180 дней, а также осуществлять взаимные поездки по внутренним паспортам

(ID-карт).

Обращено внимание министра внутренних дел Турции Али Ерликая на актуальные проблемы граждан Кыргызстана, связанные с отказами в оформлении разрешений для пребывания, стоимостью разрешительных документов, а также оформлением ВНЖ для прибывших для получения лечения в медицинских учреждениях Турции.

В свою очередь министр внутренних дел Али Ерликая подробно рассказал о мерах, принимаемых турецкими властями для улучшения миграционной ситуации в стране и борьбы с нелегальной миграцией. При этом выражена готовность подробно изучить предложения и просьбы кыргызской стороны.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу правоохранительных органов двух стран для реализации совместных проектов и инициатив.

Затем Улан Ниязбеков провёл переговоры с руководителем Миграционной службы Турции Атиллой Торосом.

Стороны подробно обсудили предложения и инициативы, озвученные кыргызской стороной на ранее проведённой встрече с министром внутренних дел Али Ерликая. Улан Ниязбеков поздравил Атиллу Тороса с назначением на ответственную должность и выразил надежду на плодотворное сотрудничество, в том числе в части решения вопросов пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Турецкой Республики.

Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев детально разъяснил важность создания благоприятных условий для наших граждан в Турции, в том числе с учётом изменений её миграционной политики, а также стратегических братских отношений между странами. Атилла Торос выразил готовность внимательно изучить предложения кыргызской стороны и намерение тесно сотрудничать по вопросам пребывания граждан Кыргызстана в Турции. Стороны договорились поддерживать постоянные рабочие контакты по линии заграничных учреждений Кыргызстана в Турции.

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