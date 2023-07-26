Миссия ИБР приезжает в Кыргызстан

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с миссией Исламского банка развития во главе с региональным директором Ибрагимом Али Шукри.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и разработки Страновой Стратегии Партнёрства с Исламским банком развития. Министр Д. Амангельдиев отметил, что планируемые стратегические документы станут актуальными в свете проводимых в стране масштабных экономических реформ, обозначенных руководством республики, а также программы и проекты Исламского банка развития должны отвечать стратегическим направлениям развития страны, утверждённым принятой Национальной стратегией развития Кыргызской Республики до 2040 года.

Министр подчеркнул, что основные приоритетные направления Национальной программы до 2040 года — это энергетика, жилищное строительство, сельское хозяйство, транспорт, здраво-охранение, образование и другие.

В свою очередь Ибрагим Али Шукри сообщил о том, что экспертная миссия Исламского банка развития посетит Кыргызстан с 24 по 28 июля 2023 года и соберёт данные для разработки проекта Стратегии Сотрудничества Исламского банка развития с Кыргызской Республикой.

По итогам встречи стороны договорились о развитии сотрудничества по приоритетным направлениям.

Автор: -