Паспортистка, видимо, сядет

Как сообщили сотрудники пресс-службы ГКНБ, за систематическое получение взяток в Джалал-Абадской области оперативники ведомства задержали сотрудницу филиала ЦОНа.

По данным спецслужбы, она (в интересах следствия имя подозреваемой не сообщается), работая в этом учреждении с 1988 года, создала и наладила устойчивую коррупционную схему по «зарабатыванию» денег. За незаконное оформление и выдачу общегражданских паспортов гражданина Кыргызстана образца 2021 года для несовершеннолетних она брала с «клиентов» около 10-15 тысяч сомов. Детей с этими паспортами вывозили за пределы Кыргызстана. Более того, от имени одного из родителей ребёнка подозреваемая со своими подельниками оформляла поддельные бланки доверенностей, дающих право на оформление и получение общегражданского паспорта для вывоза ребёнка за пределы нашей страны.

Наша предприимчивая соотечественница задержана оперативниками ГКНБ в конце августа с поличным. Это правонарушение зарегистрировано в ЕРП по ст. 342 «Получение взятки» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведётся следствие, в результате которого устанавливаются и другие лица, причастные к совершению преступления.

Сергей СЯЧИН.

Фото из архива.

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