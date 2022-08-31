Сельская «королева спорта» теснит городскую

На главной спортивной арене Бишкека, стадионе имени Долона Омурзакова более ста подростков (до 18 лет) соревновались в традиционном открытом юношеском чемпионате Кыргызстана по лёгкой атлетике.

В нём приняли участие как хозяева спортивной арены (бишкекчане), посланцы из регионов, так и атлеты из Казахстана и Узбекистана. В течение двух дней они боролись за награды в двенадцати видах легкоатлетической программы. Как и ожидалось, соревновались подростки усердно, показывая довольно высокие результаты. В последнее время атлеты из регионов всё чаще теснят на ступеньках пьедестала почёта столичных сверстников. К примеру, в забеге на 1500-метровую дистанцию все призовые места у чуйцев и ошан.

Неплохие результаты у сельчан на спринтерских дистанциях и в длинном спринте (400 метров). Хозяева же беговых дорожек едва вырвали победу у сельчан в комбинированной эстафете (100+200+300+400).

Подобный феномен давно уже подмечен в мире «королевы спорта». Принято считать, что городские атлеты более инфантильны, неохотно посещают тренировки, а порой и пропускают их. И подобное наблюдается не только в лёгкой атлетике. Сельчане же более трудолюбивы, целеустремлённы и настойчиво движутся к целям, которые им определили тренеры. По мнению многих наставников, детвору порой даже приходится сдерживать, дабы не перестарались и не травмировались…

Представитель ошской команды Алмаз Козубеков, сумевший организовать и привезти в Бишкек 12 легкоатлетов, заметил, что для южан (и не только для них) побывать в столице и выступить на её главной арене — настоящий праздник. Особенно сейчас, в период пандемии, когда введены ограничения и прочие помехи для спорта.

— Прежде подобных соревнований было гораздо больше, — заметил он. — Из-за отсутствия денег и поклонников «королевы спорта» в школах и вузах всё меньше и меньше уделяется внимания нашему виду спорта. Но мои коллеги, да и ваши столичные тренеры, не падают духом. Пытаемся как-то выживать и реанимировать нашу «королеву». Самую простую и доступную в смысле экипировки и места для тренировок. Я сам в прошлом легкоатлет, и мне грустно, что в нашем регионе не пропагандируют технические виды спорта и спортивную ходьбу, которая, кстати, олимпийский вид спорта, и для её возрождения в Кыргызстане имеется всё необходимое. А условия для тренировок лучше и не придумаешь: надевай спортивную обувь и вперёд. Отмеряй километры здоровья. По сути, она, лёгкая атлетика, — основополагающая дисциплина в физвоспитании молодёжи. Умение бегать, прыгать необходимо всем. И боксёрам, и теннисистам, и гимнастам, и футболистам.

По общему мнению как организаторов чемпионата, так и его участников, традиционное состязание, посвящённое Всемирному дню «королевы спорта», удалось. Жаль, что из-за недостатка денежных средств не хватает опытных тренеров, а выпускники спортивных вузов неохотно идут работать в школы и техникумы. Но ветераны спорта и тренеры надеются, что застой и неразбериха с этими видами спорта — явление временное.

Сергей СЯЧИН.

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