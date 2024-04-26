Деменция совести

Во время Великой Отечественной войны военных действий, как известно, в Кыргызстане не было. Однако есть место, где можно именно увидеть

«эхо минувшей войны». И находится сия «достопримечательность» всего в десяти километрах от столицы — в селе Новопокровка Иссык-Атинского района Чуйской области. И не где-нибудь в закоулке, а вдоль оживлённой автомобильной магистрали.

Речь о памятнике участникам Великой Отечественной войны. Небольшой гранитный обелиск находится в центре некогда большого красивого села и был установлен в конце сороковых возле сельского клуба.

В 2012 году в Новопокровку возвратили останки погибшего подо Ржевом рядового Давыдова Михаила Афанасьевича, найденные российскими поисковиками. Это был первый в истории Кыргызстана подобный случай. Мероприятие тогда отмечалось с большим размахом. Почтить память погибшего солдата приехал даже бывший в то время министром обороны Таалайбек Омуралиев. Трогательный момент, когда генерал отдал честь рядовому солдату, погибшему за Родину, не оставил тогда равнодушным никого.

Печально об этом писать, но это было одно из последних крупных мероприятий у памятника. Ещё несколько лет после этого события здесь проходили торжественные собрания, но потом решили проводить их в школе.

Причина — аварийное состояние здания клуба. Почему это произошло, сейчас уже никто не знает. Одни утверждают, что клуб, как и сельский сад (который тоже в плачевном состоянии), якобы отдали в аренду какому-то кооперативу, другие говорят, что продали. Если арендатор привёл в такое состояние объект, то, наверное, должен ответить. И потом, куда уходили деньги от арендной платы? Клуб ведь не сарай. Здание в своё время было добротным. Насчёт продажи тоже непонятно. Объекты культуры вроде бы должны находиться на балансе Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики. И такой вопрос, по идее, вообще не должен возникать. В общем, история тёмная, и пусть в ней разбираются правоохранительные органы, если сочтут нужным.

Но очевидным остаётся факт, что сегодня от клуба остались одни руины, и на их фоне скромно стоит забытый всеми памятник участникам Великой Отечественной войны. Правда, в День Победы некоторые родственники тех, чьи имена выбиты на красном граните, приходят сюда, кладут цветы, постоят несколько минут и уходят.

Здание администрации расположено в пятистах метрах от памятника, так что если местные чиновники и захотят оправдаться, что, дескать, не знали, то это будет откровенной ложью. Говорить, что о ситуации не ведали в областной администрации, тоже не совсем верно. Знали! Просто руководство менялось здесь очень часто. Смешно и грустно.

Кстати, есть один любопытный факт. В село Новопокровка, а конкретно в Логвиненковский айыл окмоту, первый руководитель области последний раз приезжал около четверти века назад. Тогда губернатором региона был Феликс Кулов.

Поднимала вопрос о наведении порядка у памятника и вице-губернатор Светлана Волкова — единственная, кто своими глазами увидела развалины клуба и стоящий рядом заросший травой обелиск, где паслись чьи-то бараны. Она тогда отдала распоряжение навести порядок и держала этот вопрос на контроле. Сельские чиновники начали было суетиться, но больше для вида. К сожалению, Светлана Борисовна вскоре сменила работу, а другие представители областной, районной и местной администрации на ситуацию с памятником внимания особо не обращают и по сей день.

И ещё один печальный момент. В стране насчитывается около десятка общественных организаций, которые (так во всяком случае они себя позиционируют) занимаются сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны. Они устраивают конференции, круглые столы и другие акции, потом летают в Россию и представляют свою работу уже там. Однако ни одна ни разу не подняла вопрос перед какой-либо администрацией Иссык-Атинского района или Чуйской области о ситуации с памятником в селе Новопокровка. Сложно поверить, что такие активные товарищи не знали об этом. Ведь они устраивают свои мероприятия в регионах и каждый раз, направляясь туда, не могли не заметить удручающего состояния обелиска, стоящего прямо у дороги.

И ещё об одном. В селе Новопокровка есть и другой айыл окмоту — Новопокровский. Здесь обелиск воинам установлен на почётном месте. За ним вместо старого клуба возведён современный Дом молодёжи. На его открытие даже приезжал, будучи в то время президентом страны, Курманбек Бакиев. Сейчас здесь для жителей устраиваются праздники, организуются детские мероприятия. В общем, жизнь кипит. Но как всё меняется, стоит проехать лишь пять километров на восток.

Не так давно на Telegram-канале «Слова Кыргызстана» (https://t.me/slovokg) разместили видео о состоянии памятника. Его посмотрели несколько сотен человек. Людей возмущала такая ситуация. Молчат лишь чиновники. Между тем до Дня Победы осталось всего две недели…

Максат ЧЫНГЫЗ уулу.

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