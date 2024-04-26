QR-зайцы

Зайцами всегда называли безбилетников в общественном транспорте. В поле моего зрения попали такие персонажи: на новый лад — QR зайцы!

О них и пойдёт речь.

Я активно пользуюсь общественным транспортом. В последнее время по городу пустили большой поток автобусов, обслуживающих бишкекских пассажиров. Несколько раз в день примыкаю к ним, всегда добросовестно оплачивая за проезд и наблюдая, как это делают другие. Спешу поделиться увиденным. Особого и пристального внимания заслужили те, кто пользовались телефоном, пытаясь считывать штрих-код.

Вот первый из нескольких десятков случаев, замеченных мной. В салон автобуса зашли пятеро. Один заплатил наличкой, двое воспользовались картой, об этом сообщил громкий резкий звук, и двое — через QR-код. Причём одна девушка замешкалась, встала в слепую зону за спиной водителя и продолжала налаживать свой телефон для оплаты. Я стояла рядом и непроизвольно наблюдала за её действиями. Она пыталась что-то сделать в телефоне, украдкой поднимала глаза на меня и продолжала делать вид оплаты. В какой-то момент она тихо проскользнула в салон, ведь водитель о ней уже забыл. Она так и не добилась результата оплаты проезда. Я всё это видела, меня распирало от возмущения, но я молчала.

А на днях стала свидетелем работы контролёра. Это была женщина в синей жилетке, которая проверила всех пассажиров. Они доставали и показывали карты, билеты и телефоны. Как вы думаете, из какой группы пассажиров выявили нарушителя? Да, контролёр поймала одного QR-зайца. Ею оказалась молодая девушка, которую попросили оплатить проезд наличкой, так как QR-оплаты в её телефоне не оказалось.

Следующая поездка. Слышу окрик водителя:

— Мне за дорогой следить или пытаться заглянуть в ваш телефон? Нормально показывайте QR-код, чтобы я увидеть смог.

Здесь я анализирую ситуацию и расцениваю её как опасную дорожную. Так как водителю в битком набитом людьми автобусе отвлекаться от дороги никак нельзя.

На днях случилось ещё одно QR-нарушение, которое и подвигло меня написать эту статью. Проехать мне пришлось около трёх километров, всего три остановки по улице Горького. Со мной в 102-й маршрут автобуса вошли четыре человека. На остановке «Таш-Рабат» зашли ещё пятеро. И на остановке «ГорГАИ» зашёл один человек. Итого 10 пассажиров. Я сделала небольшое статистическое исследование. Четыре пассажира заплатили по карте, четыре поднесли телефон к штрих-коду, два человека дали наличку водителю и в обмен получили билеты. Мой пристальный взгляд был обращён на людей с телефонами. И вот замешкавшийся молодой человек, который пытался сотворить чудо оплаты через телефон. И тут уж я не выдержала:

— Ну что не платишь? Покажи водителю телефон! Нечего показать? Давай плати 20 сомов!

Парнишка понял, что попался, и сразу отдал водителю монетки, прошёл в салон и отвернулся. Водитель был благодарен мне за пойманного безбилетника-зайца, а также на эмоциях посетовал, что такие случаи неединичны. Он подозревает, что неплательщиков по штрих-коду довольно много. И ещё сообщил, что QR-щики очень отвлекают его от дороги.

— QR-зайцы, прекращайте ездить бесплатно! Я напишу про вас статью, будут приняты меры, и будете платить за свой проезд! — пригрозила я, глядя на молодёжь в салоне, поймав при этом лёгкие полуулыбки на лицах.

Вот где МП БПАТП теряет прибыль, доверившись странной затее оплаты через коды. Чем плохи карты? Может ли быть альтернативой наличка? А кто из вас слышал про ежедневный план сбора наличных средств? Это та свёрнутая бумажка на лобовом стекле автобуса. План довольно высок, и в случае недобора определённая сумма вычитается с заработной платы водителя. Значит, наш водитель — это и кассир, и контролёр и, в конце концов, непосредственно шофёр. А не много ли всего для представителя профессии, и без того выполняющего много разнообразных функций: управление транспортом, обеспечение безопасности на дороге и выполнение задачи по перевозке пассажиров. Требований много! А каковы условия труда? Какой социальный пакет? Со всеми этими вопросами я собираюсь обратиться к руководству МП БПАТП. Знаю, что для начала спрашивается разрешение в столичной мэрии. Я сделаю так, как это положено. Только тот, кто садился за руль, поймёт и оценит тяжёлый шофёрский труд. А ведь концентрации внимания водителю требуется в два раза больше, чем пилоту!

Элина СТЕЙНБЕРГ.

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