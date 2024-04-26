Противостояние кори

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещаниет с профильными государственными органами по эпидемиологической ситуации по кори.

По данным Министерства здравоохранения, по итогам 2023 года зарегистрировано 7046 случаев заболевания, а на 17 апреля подтверждено 8209, из них 37,5% — дети, чьи родители отказались от вакцинации. Сейчас отмечается снижение в 1,8 раза в сравнении с предыдущей неделей. Охват профилактическими прививками против кори, паротита и краснухи за 2023 год по республике первой дозой вакцины составил 96%, или 138 тыс. детей, второй дозой — 92,7%, или 146 325.

Эдиль Байсалов поручил Минздраву усилить работу по профилактике заболеваемости и вакцинации. «Также повысить меры санитарной безопасности и улучшить контроль в медучреждениях всех уровней для исключения фактов заражения корью. Ведомству необходимо внести предложения по усилению ответственности родителей, отказывающихся от прививки детей от серьёзных инфекционных заболеваний. Позиция государства по вакцинации принципиальная. Умышленный вред здоровью недопустим, особенно со стороны мам и пап. Необходимо разъяснить населению важность профилактики», — сказал Эдиль Байсалов, добавив, что вакцинация используется всеми странами мира. А в некоторых даже предусматриваются жёсткие меры наказания родителей за нанесение ущерба здоровью детей.

По итогам совещания профильным государственным и местным органам власти поручено усилить профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.

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