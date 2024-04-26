Молодым о цифре

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Джалал-Абаде по инициативе Министерства цифрового развития состоялся Региональный молодёжный форум по цифровизации.
В его работе приняли участие студенты городских вузов, члены молодёжных организаций, преподователи вузов и студенты, обучающиеся по направлению IT и цифровых технологий.
Цель проведения Регионального молодёжного форума по цифровизации — максимальное повышение цифровой грамотности среди населения, в частности молодёжи.
В рамках мероприятия участникам презентовали преимущества использования мобильным приложением «Тундук» при получении госуслуг, рассказали о значимости облачной электронной подписи, показали достижения Проекта «DCASA — КР» в обеспечении интернет-связью регионов страны и многое другое.
Помимо форума была организована выставка цифровых технологий, где подведомственные организации МЦР КР ГУ «Тундук», ГП «Инфоком», ОАО «Кыргызтелеком», а также ОАО «Бакай банк», местные стартапы и отечественные сотовые операторы «МЕГА» и Beeline продемонстрировали свои достижения в области цифровых технологий.
Дата публикации: 15:54, 26-04-2024
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