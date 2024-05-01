Победители

Из материалов республиканского архива политической документации известно, что в параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве участвовали 18 воинов- кыргызстанцев, особо отличившихся на полях сражений Великой Отечественной войны. Время неумолимо, отважных и мужественных земляков уже нет с нами, но своими подвигами по праву заслужили, чтобы благодарно помнить их поимённо.

До свидания, мальчики…

Исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ивановича Романютина. Родился в селе Георгиевка Курдайского района Казахской ССР. В 1930 году вместе с родителями переехал в тогда рабочий посёлок Кант. По воспоминаниям друзей детства и одноклассников, Саша отличался упрямым характером, справедливостью, любил уроки военного дела, после школы занимался в стрелковом кружке, увлекался боксом. В подростковых стычках стенка на стенку строго соблюдал неписаные правила разборок: драться только до первой крови, не бить лежачего, защищать слабых. Классный руководитель Александра, Анна Николаевна Барсукова, вспоминала, что он был заводилой в классе, первым предложил объявить сбор средств для вывезенных в СССР детей Испании, где коммунисты сражались с фашистским режимом генерала Франко. Рвался сам туда поехать, но не знал, как это сделать. Анне Николаевне запомнился ещё один случай, характеризующий её ученика как смелого и решительного юношу. Местная шпана не давала проходу его соседу по улице, ветерану-инвалиду ещё Первой мировой войны, отбирала деньги, продукты, как-то сломала ему костыли, и старик не смог добраться до дома. Узнав об этом, Александр с товарищами по-мужски разобрался с отморозками, после чего они оставили в покое старого солдата.

В апреле 1942 года, когда Александру исполнилось 18 лет, его призвали в Красную Армию и направили на учёбу в годичную артиллерийскую школу в Харькове. Окончив её, воевал командиром взвода противотанковых пушек на Степном, Воронежском, 1-ом и 2-ом Белорусском и 1-ом Украинском фронтах.

Наш герой попал на передовую, когда в войне произошёл коренной перелом, когда горечь первых поражений и неудач осталась в прошлом и повсеместно начались наступательные операции, правда, с переменным успехом. Враг сильно огрызался, но не мог устоять перед мужеством и героизмом советских солдат.

Взвод лейтенанта А. Раманютина отличился в бою за белорусский город Могилёв. Выдвинувшись на скрытые позиции, в контрбатарейной борьбе уничтожил три тяжёлых артиллерийских орудия, два танка «Тигр» и около роты пехоты гитлеровцев. Отвлекая на себя внимание противника, помог наступающим войскам прорвать линию обороны города на одном из её участков, продвинуться к центру и начать уличные бои. Могилёв освободили, а командира отличившегося взвода А. Романютина за умелое командование, отвагу и личную доблесть наградили орденом Красной Звезды. В дальнейшем не заставили себя долго ждать два ордена Красного Знамени, орден Александра Невского и другие знаки боевого отличия. В одном из писем домой он писал: «…У меня всё хорошо, воюю, бью фашистскую нечисть. Впереди — Украина. Уверен, недалеко то время, когда тоже её освободим. Пришлите фотографию нашего класса, которую сам сделал перед уходом на фронт. Интересно, что стало с моими одноклассниками, ушедшими на войну, живы ли, или погибли на поле боя. Пишите правду, ничего не скрывая от меня. Злее буду…»

***

Выдержка из книги «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»: «Битва за Днепр явила собой очередное крупное поражение сил Германии. Красная Армия, которую Гитлер намеревался надолго остановить на Днепре, в короткие сроки широким фронтом форсировала одну из самых крупнейших рек Европы, разгромила мощную группировку вермахта и освободила Левобережную Украину, в том числе столицу УСССР Киев. Это означало, что выход советских войск к границам Польши, Румынии, Венгрии и Словакии был лишь вопросом времени…»

Форсирование Днепра стало особенно знаковым и героическим этапом в военной судьбе Александра Романютина. 17 октября 1943 года его взвод, несмотря на плотный огонь артиллерии и массированные удары с воздуха, переправился на левый берег реки в районе села Новые Петровцы, и, заняв оборону, удерживал захваченный плацдарм до подхода основных сил. Отважные «пушкари» отбили десять атак гитлеровцев.

Когда у одного из орудий погиб весь расчёт, Романютин сам встал к прицелу и прямой наводкой бил по наступающей при поддержке танков пехоте противника. Не ожидавшие такого яростного сопротивления подразделения вермахта откатились на исходные позиции. Тогда командир взвода после короткой артподготовки из уцелевших орудий поднял в атаку оставшихся в живых бойцов и ударил по опешившим от неожиданности гитлеровцам. Александр лично уничтожил три танка и около десятка солдат и офицеров. В этот момент раздалось далёкое «Ура»: на помощь смельчакам шёл разведбатальон 342-го стрелкового полка.

По представлению командующего Воронежским фронтом генерала армии Н. Ватутина Президиум Верховного Совета СССР присвоил старшему лейтенанту Александру Романютину звание Героя Советского Союза.

После освобождения Украины весной 1944 года дивизию, в которой воевал наш прославленный земляк, перебросили на 1-й Украинский фронт для участия в Корсунь-Шевченковской наступательной операции. В одном из боёв был тяжело ранен. Категорически отказался от эвакуации в тыловой госпиталь, проходил долгое лечение в прифронтовом медсанбате. Родную часть догнал уже на территории Германии. Победу встретил в Берлине. Александр начал было паковать дембельский чемодан, но приказом комдива его откомандировали в распоряжение комендатуры московского Кремля. Уже в Москве узнал, что временно зачислен в сводный полк 1-го Украинского фронта для участия в Параде Победы. «Тренировки проходили на Центральном аэродроме столицы, — вспоминал Александр Иванович, — офицеры-строевики гоняли нас до седьмого пота с утра и до позднего вечера. Учили держать строй, равнение, соблюдать дистанцию в шеренге, контролировать осанку. Легче таскать пушку по бездорожью, чем заниматься утомительной шагистикой, но мы понимали: это нужно для того, чтобы достойно, чеканя шаг, пройти в парадной коробке, как и подобает победителям. На генеральную репетицию приехал маршал Г. Жуков. Встретили его громогласным «Ура». Все фронтовики, от солдата до генерала, очень почитали Георгия Константиновича. Перед началом парада на общем построении у Исторического музея встретил своих земляков Даира Асанова, Ивана Сумарокова, Талгата Бегельдинова и других, представлявших в парадном шествии свои особо отличившиеся на фронте части и соединения. Только успели обняться и перекинуться несколькими словами, как объявили минутную готовность…»

До 1948 года капитан А. Романютин служил в советских оккупационных войсках. Демобилизовавшись, окончил Ленинградский университет по специальности «инженер-строитель». Жил в Киеве. Умер в 2006 году.

Сменил полуторку на танк

Великую Отечественную войну однофамилец нашего прославленного комдива Дмитрий Панфилов встретил уже бывалым воином: три года прослужил на советско-китайской границе. Демобилизовавшись, в родном Джалал-Абаде работал водителем на грузовой базе Киргизпотребсоюза. В июле 1941 года добровольцем ушёл на фронт. Боевое крещение получил, защищая Москву. Потом год с небольшим колесил на своей полуторке по фронтовым дорогам под бомбёжкой и артиллерийским огнём. Доставлял на передовую боеприпасы, продовольствие, вывозил в тыл раненых. Возил командующего артиллерией 4-ой ударной армии генерал-майора Н. Хлебникова. Тот в конце 1942 года отправил своего лихого, бесстрашного водителя на учёбу в Саратовское танковое училище. Окончив его по ускоренной программе, командир танка младший лейтенант Дмитрий Панфилов убыл на 2-ой Украинский фронт и получил назначение в 170-ю танковую Краснознамённую бригаду, которая вела тяжёлые бои за г. Винницу.

Его экипаж получил задачу в составе роты закрепиться на западной окраине города и поддержать наши подразделения пехоты, штурмующие оборонительные сооружения гитлеровцев. Т-34 Панфилова, грамотно маневрируя, обошёл минные ловушки, уничтожил несколько противотанковых орудий, огневых точек и прорвался к границе города. Заняв выгодную позицию, ударил по его центру, где располагался гарнизон противника. За освобождение Винницы и всей Правобережной Украины, проявленное мужество и отвагу наш земляк награждён орденом Боевого Красного Знамени и повышен в должности до командира танкового взвода.

«Тридцатьчетвёрки» под командованием Д. Панфилова в составе 5-ой танковой армии принимали участие в Ясско-Кишинёвской наступательной операции в августе 1944 года. Отличились они в ходе штурма румынского города Тыргу-Фумос, подступы к которому обороняла крупная группировка немецко-румынских войск. Высланная вперёд разведка доложила, что на помощь ей пробивается батальон альпийских егерей, усиленный танками и самоходными орудиями. Устроив засаду на единственной ведущей к городу дороге, панфиловцы обрушили шквальный огонь на колонну. Уничтожив два «Фердинанда», три «Тигра», несколько противотанковых пушек и около 30 солдат и офицеров, покинули укрытие и с ходу вступили с неприятелем в близкий бой. Скорость, точный расчёт и внезапность предопределили его исход. Одно из самых элитных подразделений германской армии не выдержало натиска четырёх советских Т-34 и повернуло назад, пытаясь укрыться в городе, но его уже штурмовали наши передовые части.

Преследуя отступающих, танкисты Панфилова взяли в плен всё командование батальона, значительную часть личного состав и захватили большое количество трофейного оружия. Позже Дмитрий Иванович вспоминал: «Когда выдавили гитлеровцев и румынских солдат с городской площади с ратушей, к моему механику-водителю подошла пожилая женщина и на ломаном русском языке сказала, что в подвале её дома прячутся несколько молодых женщин, и они общаются между собой по-русски. Подсадили старушку на броню и поехали. Крикнув: «Свои!», ребята спустились в подвал и вывели их оттуда. Выяснилось, что, отступая, гитлеровские вояки на оккупированных территориях захватили с собой этих девчат, чтобы выполняли чёрную работу. Издевались над ними, жестоко избивали и держали впроголодь. На войне всякое случается. Для меня стало большой неожиданностью, когда среди них оказалась моя землячка из Фрунзе.

Помню, звали её Галина. За месяц до начала войны вышла замуж за выпускника Фрунзенского пехотного училища, получившего назначение в г. Брест. Приехали, начали обустраивать быт. Утром 21 июня проводила мужа на службу и больше его не видела, а через 8 дней в город вошли фашисты. Пленницы помогли нашим особистам задержать двух приставленных к ним гитлеровцами охранников, бывших старосту одного из украинских сёл и полицая. С предателями поступили по законам военного времени. Девушек переодели, накормили и отправили в штаб дивизии. Как сложилась их дальнейшая судьба, к, сожалению, узнать мне не удалось…»

***

В августе-сентябре 1944 года Яссо-Кишинёвская наступательная операция набирала обороты, вытесняя армию вермахта на запад. Взвод Панфилова получил задачу перерезать пути отхода румынской пехотной дивизии в районе Бухареста. Совершив скрытный ночной марш с погашенными фарами, часть танков зашла с тыла, другая заняла позиции на флангах. Ударили внезапно, прямой наводкой. Отступать противнику было некуда. Столица Румынии уже была под контролем советских войск. На месте боя осталось 5 сгоревших танков, 8 самоходных орудий, 10 бронетранспортёров и боле 100 убитых солдат и офицеров. Около 200 сдались в плен.

Не прошло и недели, как в танковой бригаде вновь заговорили о боевых успехах командира взвода Д. Панфилова. По замыслу командования, многочисленной немецко-румынской группировки специально дали возможность беспрепятственно переправиться через реку Бырлад, чтобы потом её окружить и уничтожить.

План удался. Форсировав водную преграду, вражеские подразделения оказались в плотном кольце. Пытаясь вырваться из него, предприняли несколько яростных атак. Основной удар пришёлся на участок, где держал оборону взвод Д. Панфилова. Трое суток танкисты отбивались от превосходящих сил противника. На танках закончились боекомплекты и топливо, но члены экипажей не покинули их, отбиваясь от наседавших румын ручными гранатами и огнём из табельного оружия. Командир лично уничтожил три бронемашины, две противотанковые пушки и около 60 пехотинцев. Держались до последнего, дело дошло уже до рукопашной, но группировку из окружения на своём участке не выпустили. За мужество и отвагу личный состав взвода отмечен боевыми наградами, а его командир удостоен звания Героя Советского Союза.

…Потом были Венгрия и Австрия. В сражении за Вену гвардии старший лейтенант Д. Панфилов получил тяжёлое ранение, Победу встретил в госпитале. После лечения вернуться в родную часть не получилось. В числе других отличившихся на фронте воинов его отправили в Москву для участия в Параде Победы.

Сергей СИДОРОВ.

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