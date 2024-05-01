Готовы к квантовому скачку

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на Национальном форуме «Интеллектуальная собственность и инновации для развития регионов страны: вместе к успешному будущему».

В своей речи глава Кабмина отметил, что сегодня в экономике инноваций интеллектуальная собственность становится движущей силой социально-экономического роста и привлечения инвестиций. По его словам, развитие экосистемы в этой сфере, в том числе формирование инфраструктуры рынка, механизмов коммерциализации для внедрения новых решений в реальном секторе экономики, имеет важное значение.

Он также отметил важность элементов инновационной инфраструктуры, таких как проект «40 районов — 40 инициатив», который не только стимулирует, но и продвигает жизненно важные программы и стартапы в регионах.

Кроме этого, глава Кабмина упомянул свой рабочий визит в Америку, особо отметив участие в церемонии открытия Дома Парка высоких технологий Кыргызстана в Силиконовой долине и запуск в качестве пилотного проекта Googlе-школы на базе одного из столичных учебных учреждений, полностью внедряющего инструменты компании в образование. «Наша цель — сделать республику лучшим местом для развития IT-индустрии», — сказал он.

В завершение председатель Кабмина подчеркнул, что инновационное развитие страны представляет собой комплексный процесс, охватывающий все сферы жизнедеятельности человека. «Интеллектуальная собственность и инновации — одни из драйверов роста национальной экономики. Разработка и использование новых технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, роботизация и другие, становятся новыми задачами для будущих поколений страны. Желаю участникам форума побольше креативного мышления, а также интересных и плодотворных дискуссий», — заключил Акылбек Жапаров.

Стимул для развития

Также на полях Национального форума Акылбек Жапаров встретился с помощником генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Марко Алеманом. Они обсудили перспективны двустороннего сотрудничества.

Акылбек Жапаров отметил, что формирование сбалансированной и эффективной экосистемы интеллектуальной собственности, инноваций и творчества становится ключевым в плане стратегического развития Кыргызстана. «Сегодня перед страной стоит непростая и в то же время ответственная задача — вывести национальную экономику на качественно новый уровень, осуществить переход к инновационному пути развития. Процесс формирования рынка интеллектуальной собственности в республике находится на начальном этапе и требует всесторонней поддержки как государственных институтов, так и международных организаций и общественных структур», — сказал он.

В свою очередь Марко Алеман подчеркнул, что в этой сфере в стране достигнут значительный прогресс, о чём свидетельствует улучшение законодательной базы, в том числе принятие пяти законов. Он выразил надежду, что работа в данном направлении станет лишь развиваться и укрепляться.

В завершение стороны выразили уверенность, что итоги форума послужат хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, улучшения бизнес-среды и охраны прав интеллектуальной собственности, а также активизации инновационной деятельности в Кыргызстане.

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