Когда говорят артисты

В протоколе официального визита многих глав государств представление культурной программы своей страны занимает одно из главных мест. И ещё неизвестно, что лидеры ставят на первое место: политическую повестку дня или культурную.

Последняя готовится особенно тщательно. И если политика — лицо страны, то культура — её душа. И крайне важно показать за рубежом её щедрость и открытость.

— Культурные отношения Кыргызстана и Азербайджана развиваются динамчно и позитивно, и это не может не радовать, — завил министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов. — Между нашими народами давно сложилась традиция отмечать вместе важные международные даты и события. Благодаря нашим культурным связям мы сможем написать многие страны в истории, ощутить национальное духовное богатство.

В свою очередь, выступая на церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что «азербайджанский народ с глубоким уважением относится к творчеству великого сына тюркского мира Чингиза Айтматова, и состоявшееся сегодня открытие памятника ему в одном из парков Баку является ярким тому примером.»

Концертную программу Дней открыли акыны-импровизаторы Национального театра «Манас» и буквально покорили зрительские сердца бакинцев.

«В зале звучали звуки Тань-Шаня, которые словно доносились через века и рассказывали о красоте края, гордости народа, о снежных барсах, живущих на снежных скалах», — написал один из пользователей в социальных сетях.

Не менее красочным было выступление солистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, эстрадно-симфонического оркестра имени Чоро Кожомжарова, Кыргызского государственного ансамбля танца «Ак-Марал» имени Нурдина Тугелова, фольклорно-этнографического ансамбля «Мурас».

Юных учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева публика одарила щедрыми аплодисментами.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Пока в зрительном зале шёл концерт, в другом зале развернулась выставка кыргызского прикладного искусства.

Её посетители получили возможность ознакомиться с национальными костюмами кыргызского народа и блюдами национальной кухни, послушать народную музыку в сопровождении ансамбля кыргызских народных инструментов.

Кстати, линию национальной одежды представила известный кыргызский дизайнер Дильбар Ашимбаева.

— Мы продолжим проводить совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном. Ожидается реализация ряда проектов между музеями, деятелями искусств, представителями культуры. Планируются также новые проекты в рамках ТЮРКСОЙ, — прокомментировала проведение Дней Кыргызстана заведующая отделом искусств и нематериального культурного наследия Министерства культуры Севиль Керимова.

Дни культуры Кыргызстана, проводимые впервые в Азербайджане, внесут большой вклад в развитие межгосударственных связей.

Делясь своими впечатлениями о Днях культуры Кыргызстана, известный азербайджанский актёр театра и кино Олег Амирбеков отметил, что сейчас, когда в мире столько насилия, как никогда важно укреплять связи между странами именно в культурно-гуманитарной сфере.

— Мы активно и успешно сотрудничаем в сфере культуры. На состоявшейся встрече министров культуры двух стран были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между ведомствами. Скорее всего, будет разработан план культурных мероприятий на ближайшие два-три года, — пояснил он.

На встрече глава Минкультуры Кыргызстана Алтынбек Максутов встретился с министром молодёжи и спорта Фаридом Фазилем оглу Гаибовым.

Алтынбек Максутов поздравил азербайджанского коллегу с избранием на 2025 год города Гянджи спортивным центром Содружества Независимых Государств и предложил разработать двустороннюю дорожную карту укрепления сотрудничества.

Главы ведомств обсудили реализуемые в двух странах проекты по делам молодёжи, крупные международные платформы, объединяющие молодёжь, и концептуальные части предстоящих мероприятий, договорились об обмене опытом в этом направлении.

Заслуживает внимания и ещё одна встреча — министра культуры развития Кыргызстана Алтынбека Максутова и главы Министерства культуры Азербайджанской Республики Адиля Габил оглы Каримли.

Министры рассмотрели возможность взаимодействия деятелей искусства на различных мероприятиях, организованных в рамках организации тюркских государств и обсудили ранее проведённые двусторонние культурные мероприятия.

Отдельно были затронуты вопросы связи кыргызско-азербайджанских поэтов и писателей,

участия театров в международных фестивалях, проводимой работы в историко-культурной сфере, расширения и развития взаимоотношений между странами.

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