Послания будущим поколениям

Президент Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Азербайджанскую Республику посетил город Физули.

В Физулинском международном аэропорту, где вывесили государственные флаги Кыргызстана и Азербайджана, расстелили ковровую дорожку, выстроили почётный караул, его встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мероприятия начались с совместного с Президентом Ильхамом Алиевым ознакомления с генеральным планом развития городов Физули и Агдам. При посещении города Физули главам государств рассказали о принимаемых мерах по восстановлению населённого пункта и прилегающих территорий. Президентам представили эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов.

После осмотра города Физули главы государств отправились в город Агдам, где ознакомились с проектом будущего центра восстанавливаемого города. В рамках поездки в Агдам президенты посетили дворцовый комплекс XVIII века, где расположены дворец и место захоронения основателя Карабахского ханства Панахали хана. После осмотра территории комплекса Садыру Жапарову и Ильхаму Алиеву представили лошадей азербайджанской породы в том месте, где во времена ханства их демонстрировали и выставляли на продажу. Далее президенты побывали в мечети «Джума», а также в конференц-центре, где главам государств представили презентацию о городе Агдаме. В завершение лидеры Кыргызстана и Азербайджана посетили древнюю крепость «Шахбулаг», где ознакомились с работами по её реставрации.

Далее Садыр Жапаров и Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени в основание будущей средней школы в местности Хыдырлы. Школа будет построена в качестве дара братскому народу Азербайджана от народа Кыргызстана.

Церемония началась с приветствия глав государств акынами-импровизаторами на кыргызском и азербайджанском языках. Затем президенты ознакомились с проектом строительства школы, подписали послания будущим поколениям, которые поместили в капсулу времени. Президенты одновременно опустили капсулы в основание будущей школы, а затем, нажав на специальные кнопки, дали старт строительству.

Двухэтажная школа рассчитана на 22 учебных кабинета. Планируется, что в учебном заведении разместятся спортивный и актовый залы, библиотека, лаборатории, а также кабинеты информатики и начальной военной подготовки. На территории школы построят спортивную площадку, беседку и котельную.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: