Сердечный ритм

В Кыргызстан вернулись десять детей, которым провели операции на сердце в Китае в рамках сотрудничества между благотворительным фондом «Эне-балага тирек» и Хэнаньской больницей «Сюнкэ».

В Международном аэропорту «Манас» ребят встретили заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая Ду Дэвень, представители «Эне-балага тирек», медицинские работники, родные и близкие.

Напомним, что детей, имеющих врождённые пороки сердца, вместе с родственниками и бригадой врачей и хирургов отправили на лечение в Поднебесную в начале марта. «Сегодня мы радушно встречаем наших маленьких героев, которые возвращаются домой после успешного лечения. Чудесное избавление детей от порока сердца — ещё одна страница в истории продолжающегося сближения, дружбы и добрососедства народов Кыргызстана и Китая. Стоит отметить инициативу Фонда Первой леди Айгуль Жапаровой «Эне-балага тирек» и оказанную поддержку и сотрудничество посольства Китая и Народного правительства провинции Хэнань», — сказал заместитель главы Кабмина.

Эдиль Байсалов отметил установленный в 2023 году главами государств уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. «Великий Китай, наш традиционный стратегический партнёр Россия и братская Турция — три страны, к которым мы обращаемся, когда нашему народу нужна помощь и поддержка, и всегда знаем, что можем на них рассчитывать», — заявил Эдиль Байсалов.

Ду Дэвень в свою очередь отметила важность гуманитарного сотрудничества между двумя республиками.

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