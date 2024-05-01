Не погасла звезда Белека Джумабаева

К 85-летию талантливого и самобытного кыргызского художника Белека Джумабаева

в Национальном музее изоискусства имени Г. Айтиева открыта его персональная выставка, собранная из музейных фондов. Экспозиция включает 16 графических, 37 живописных работ и два портрета самого художника, написанных его коллегами по творчеству Н. Евдокимовым (1968 год) и А. Ботокановым (2005 год).

Организаторы дали экспозиции знаковое название «Непогасшая звезда». Белек Джумабаев — художник, стоявший у истоков отечественной книжной иллюстрации. Большую известность получили циклы к народным эпосам и кыргызским детским изданиям. Венцом его творчества стал графический цикл к книге выдающегося манасчи С. Каралаева «Богатыри и красавицы», который получил премию Всесоюзного конкурса книжных иллюстраций и вошёл в «Золотой фонд национальной графики». Заметны и его живописные работы, в которых художник воспевал красоту родной земли и природы. Эти произведения также объединены автором в циклы.

Самое масштабное творение художника — работы «Мать», «Сын», «Заблудившиеся», «Рассказ охотника» и «Осенний день в горах». У Джумабаева был врождённый композиционный дар, позволявший ему одинаково успешно работать с натуры и воображения. Он великолепно владел рисунком и обладал безошибочным живописным чутьём. Его работы в книжной графике отмечены высоким художественным вкусом, глубиной прочтения литературного первоисточника, богатством творческой фантазии, остротой рисунка. Белек Джумабаев оставил свой неповторимый след в кыргызском изоискусстве как яркая творческая индивидуальность. Он был талантливым иллюстратором кыргызской книги, обладавшим самобытным восприятием жизни и искусства, лёгким артистическим рисунком. Познакомившись с различными графическими техниками, он остановил свой выбор на рисунке и цинкографии, в которых и выполнял свои основные работы в книжной графике, стремительно овладев культурой книжного оформления. Но главную личную задачу видел в самом образном содержании иллюстрации, в созвучности с идеями и стилями литературного произведения.

Он интересно проиллюстрировал книги «Фархад и Ширин» А. Навои, «Последний патрон» Н. Байтемирова, «Темир» Т. Сыдыкбекова, «Красное яблоко» Ч. Айтматова, каждый раз придавая тому или иному циклу свежие композиционные и пластические ходы, сочетая в рисунках большую степень обобщения формы с яркостью жизненных впечатлений, меткими наблюдениями характеров, ситуаций и мотивов природы. Иллюстрации художника к книге Каралаева «Портреты богатырей и красавиц» о легендарных богатырских конях (выполнены в технике цинкографии) из эпоса «Манас» — Аккулы, Саралы, Алкары — достойно оценены премией конкурса «Лучшие книги Средней Азии» и на Всесоюзном конкурсе в Москве в 1965 году. Автора также удостоили премии Ленинского комсомола Киргизии. Он проявлял образы остро, хотя и декоративно. Эти образы условно характеризуют всадников, создавая романтическую атмосферу старины. Фигуры героев и животных прописаны тонкой белой линией, стремительно очерчивающей силуэты и делающей их необыкновенно живыми и выразительными. Автору удалось чётко выразить форму коня и плотно выделить фигуры богатырей, доспехи, солнце, облака.

Его иллюстрации создают ощущение масштабности описываемых в эпосе событий, значительность и своеобразие героев-баатыров. Эта книга открывалась портретом самого Саякбая Каралаева, которому приданы черты эпического героя. А затем в книге следовала галерея монументальных, ярко расцвеченных творческим воображением художника образов Манаса, Каныкей, Бакая, юного Сейтека, красавицы Айчурек, девушки-героини Сайкал, Конурбая и иных персонажей. Стиль изображения здесь условно-обобщённый, сочно-декоративный. Герои его мало индивидуализированы, но портретам героев и красавиц присущ обобщённый национальный типаж, за которым угадывается определённый тип кыргызского лица и характера. Невероятная круговерть графического почерка погружает нас в эпическую ткань самого эпоса и экспрессивно обостряет восприятие и главных героев, и отдалённое от нас веками их время.

Искусствоведы отметили в рисунке Белека к книге Ш. Термечикова «Избранное» одну смелую и разнообразную линию, подчёркивающую контуры фигур и предметов, благодаря которой виделось авторское знание жизни, бытовых примет в костюмах, домашней утвари, повадок животных. Иллюстрации художника светлы, хорошо компонуются на книжных страницах, вызывая у читателей добрую улыбку, так сочетающуюся с характером текста.

Джумабаеву особенно удавались детские книги: «Гроздь винограда», «Дыня, выросшая на спине лошади», отличающиеся образной выразительностью графического языка, изящные, искрящие добрым юмором и соответствующие характеру литературного произведения. Остротой линий, ломким экспрессивным штрихом автор очерчивает, обобщая взятые фигуры героев, мастерски, смело компонует драматические массовые сцены, убеждающие своей образной заострённостью. Джумабаев одним из первых взялся за иллюстрацию картин эпических сказаний, которые дали большой простор для его творческих импровизаций, снискавших художнику большой успех.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

Автор: -