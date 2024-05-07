Под присмотром врачей

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, куда доставили 10 пострадавших от автонаезда детей в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Главе Кабмина рассказали о состоянии ребят и дальнейшем плане их лечения. Четверо помещены в реанимацию, шестеро — в отделение травматологии. После обследования примут решения о хирургическом вмешательстве.

Акылбек Жапаров побеседовал с родными пострадавших, выразив слова поддержки и заверив, что детям обеспечат качественное лечение и круглосуточное медицинское наблюдение.

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