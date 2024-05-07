Под присмотром врачей

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, куда доставили 10 пострадавших от автонаезда детей в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
Главе Кабмина рассказали о состоянии ребят и дальнейшем плане их лечения. Четверо помещены в реанимацию, шестеро — в отделение травматологии. После обследования примут решения о хирургическом вмешательстве.
Акылбек Жапаров побеседовал с родными пострадавших, выразив слова поддержки и заверив, что детям обеспечат качественное лечение и круглосуточное медицинское наблюдение.
Дата публикации: 15:57, 07-05-2024
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