Образованное общество — сильная страна

Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетил Ошскую область, где принял участие в церемонии открытия нового здания школы имени Исхака Раззакова.

После землетрясения в 2015 году старое здание образовательного учреждения признали аварийным и учеников переведели в школу-гимназию имени И. Панфилова. В это же время началось строительство нового здания, но проект приостановили до 2022 года — теперь новое здание, рассчитанное на 720 учеников, готово принять школьников и преподавателей.

Одновременно в онлайн- формате с участием главы государства состоялось открытие девяти школ и двух детских садов по всей стране.

В своей речи Садыр Жапаров отметил, что особенно рад благоприятным обстоятельствам, которые способствуют достойному образованию молодого поколения.

Глава государства с гордостью подчеркнул, что сегодня мы стали свидетелями одного из таких добрых событий — открытия нового здания школы имени известного политического и государственного деятеля Исхака Раззакова.

Садыр Жапаров констатировал, что ситуация со школами в республике практически одинаковая: они признаны непригодными для использования в связи с тем, что пострадали в результате стихийного бедствия или истёк срок эксплуатации. Аварийные здания оставались

серьёзной проблемой на протяжении многих лет.

Глава государства напомнил, что в последние годы в республике идёт активная работа по решению проблем образовательных учреждений для повышения качества образования детей, и начато масштабное строительство школ. За последние три года построено 315 школ и 69 детских садов, а объём средств, выделяемых на сферу образования, растёт с каждым годом.

Садыр Жапаров назвал главными целями государства строительство и ремонт школ, оснащение образовательных организаций новыми технологиями обучения. Для этого прилагаются все усилия. Строительство современных школ для достойного образования — это необходимость времени, поэтому новые школы продолжим возводить и дальше.

Глава государства акцентировал, что каждая построенная школа — это вклад в развитие нашей страны, и отметил, что при этом учебники играют очень важную роль в повышении качества образования в школах. В этой связи в прошлом году напечатано 574 тысячи экземпляров книг на 152 миллиона сомов.

Садыр Жапаров сообщил, что проведённый анализ показал, что помимо школ, книг и других проблем основным вопросом качественного образования детей остаётся изменение методов обучения.

В своей речи глава государства задался вопросом, насколько наши программы обучения отвечают потребностям времени в условиях развития информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Поэтому перед профильным министерством поставлена задача активно работать в этом направлении. Как отметил Президент, во время мероприятий, связанных с обучением в школах, он часто обращается к родителям с призывом тесно сотрудничать с педагогическим коллективом и активно участвовать в процессе обучения детей. И напомнил, что в прошлом году был создан президентский лицей «Акылман». Главная цель — подготовка высококвалифицированных кадров. Выпускники лицея в будущем должны занять ответственные должности в республике. Они пройдут путь от рядового сотрудника до руководителя министерства и, возможно, даже займут пост Президента страны. В лицей отберут только талантливых школьников с высокими академическими достижениями.

Президент Садыр Жапаров констатировал, что невозможно построить сильное государство без подготовки образованных специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, необходимыми для успешного участия в развитии страны.

Далее Президент принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени в основание нового села Жаны-Барак, в котором предстоит жить кыргызстанцам, переселённым из эксклава Барак. В своём обращении глава государства отметил историческое значение данного события для всех кыргызстанцев, так как село Барак — это эксклав, расположенный на территории Узбекистана, а его жители на протяжении многих лет испытывали серьёзные трудности из-за частичной изоляции и при въезде — выезде на родину. Он напомнил, что 3 ноября 2022 года в Бишкеке подписано Соглашение «О делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан».

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что переселение жителей Барака на новую территорию Кыргызстана станет важным шагом к улучшению их условий жизни и стабильности.

Согласно генеральному плану, на площади 38 гектаров начнётся строительство нового села Жаны-Барак. Генплан предусматривает предоставление земельных участков по 8 соток для строительства жилых домов для 164 граждан, строительство 101 нового дома, а также выделение участков совершеннолетним детям жителей нового села. Планируется, что строительство домов завершится к 31 августа. Важная часть проекта — это не только возведение жилых помещений, но и создание социальной инфраструктуры, включая школу, многоэтажный жилой дом, спортивные объекты и медицинский пункт, что позволит новому селу стать полноценным и развитым местом для его жителей.

Глава государства поблагодарил кыргызстанцев, которые с момента обретения независимости не оставили свои родные места и остались в Бараке, несмотря на приграничные проблемы.

Он призвал жителей Жаны-Барака к совместным усилиям для развития своего нового айыла и подчеркнул, что приграничные сёла всегда находятся в центре внимания руководства страны.

Затем Садыр Жапаров провёл рабочее совещание, посвящённое актуальным вопросам развития региона.

Главе государства доложили о реализации проектов по обеспечению питьевой водой, улучшению дорожной инфраструктуры, строительстве и реконструкции социальных объектов, многоквартирных ипотечных домов, а также запуске производственных предприятий. На совещании было отмечено, что данные проекты имеют стратегическое значение для улучшения качества жизни местного населения и стимулирования экономического роста. Наряду с этим заслушана информация о проделанной работе по возвращению рынка «Туратали» в Кара-Суйском районе в собственность государства.

Садыр Жапаров поручил усилить работу всех ответственных структур и напомнил, что эффективность реализации поставленных задач по социально-экономическому развитию регионов — главный критерий оценки деятельности руководителей местных органов власти. Он особо отметил важность строгого контроля за ходом выполнения поручений и поручил регулярно предоставлять отчёты в администрацию Президента.

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