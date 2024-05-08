Бог дал нам ещё год

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в столицу. За ним отправился лично епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий. Он принял участие в богослужении при схождении огня в столице трёх религий. Любой желающий может зажечь свечу и даже унести частицу Благодатного огня с собой. Из бишкекского храма настоятели других церквей страны доставят священный огонь в свои обители.

Великую страстную субботу православные всего мира ждут с особым благоговением, ведь именно в этот день происходит чудо схождения огня в храме Господнем города Иерусалима. Появление огня считается добрым знаком величайшей милости божьей. По поверьям, Бог таким предзнаменованием продлевает человеческую жизнь ещё на год. Считается, что если Благодатный огонь не сойдёт в канун Пасхи, то это ознаменуется приближением конца света. Благо, подобного пока не происходило. А значит, будем жить и надеяться на милость Божью.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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