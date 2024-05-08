Ваня Рублёв и законы финансовой грамотности

Участниками интересного и креативного диалога стали студенты и педагоги КРСУ, а его ключевой изюминкой — интерактивная презентация книги по финансовой грамотности «Приключения Вани Рублёва» российского эксперта по проблемам экономики и финансов Виктории Бондаревой, а также знакомство с увлекательной настольной игрой «Найс-Прайс». Вступительным словом самого автора и его книгу представили директор международного аналитического клуба «Иссык-Куль — Большая Евразия», доктор экономических наук, профессор Айнура Кочербаева и проректор КРСУ по комплексной безопасности Иван Колпаков.

Новое своеобразное тематическое издание — это поучительная и захватывающая история о том, как юный школьник Ваня Рублёв попадает в волшебный город Прайс-Сити, где сталкивается с невероятными ситуациями, в которых мальчику предстоит совершить не только множество удивительных открытий, но и встретить новых интересных друзей. Ему также нужно на собственном опыте постичь простые, но такие необходимые для современной жизни законы финансовой грамотности и рационального потребления. Все загадки Прайс-Сити

вместе с главным героем повествования Ваней Рублёвым будут весьма интересны и поучительны не только юным читателям, но и их родителям. Новая книга выглядит как настоящая популярная энциклопедия для тех, кто пожелает освоить и постичь мудрые законы финансовой грамотности.

Все они подаются автором в увлекательной форме уроков-заданий, которые выполняет пытливый паренёк со знаковой фамилией Рублёв. Такие же знаковые и названия книжных глав, при погружении в которые читатели постепенно и ненавязчиво знакомятся с основами той самой финансовой грамотности: «Зелёная экономика — зелёный город», «Рассрочка», «Налоги», «Новое финансовое мышление», «Мусор — новая нефть», «Инвестиции». В конце книги также помещён современный финансовый словарь как хорошее подспорье при её чтении. Углубиться в содержание и побывать в нём, как на увлекательной экскурсии, здорово помогает само композиционно-сюжетное авторское построение всего издания. Читая книгу, ребята как бы исподволь проходят первичный всеобуч по современным финансовым законам.

Кроме того, состоялась также открытая лекция на тему «Что должен знать финансово грамотный человек», которую прочла, а точнее, провела в увлекательном интерактивном диалоге автор книги, московский специалист в области финансового планирования Виктория Бондарева. Она поделилась с молодёжью глубокими знаниями и опытом, обращая особое внимание на важность финансовой грамотности в

современном мире. Слушатели узнали о ключевых принципах управления финансами, а также методах инвестирования и секретах достижения финансовой стабильности. В игровом ключе проведена и викторина, а студенты, верно дававшие ответы на заданные вопросы, тут же получали в награду комфортные и красочные комплекты настольной игры «Найс-Прайс», которые вручали профессор А. Кочербаева и проректор КРСУ И. Колпаков.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

Автор: -