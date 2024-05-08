Бизнес-план с Туманным Альбионом

В Бишкеке состоялось заседание Кыргызско-Британского делового совета, на котором обсудили инвестиционные возможности и предложения сторон. Цели мероприятия — привлечение потенциальных инвесторов, установление взаимовыгодных контактов между бизнес-кругами двух стран в таких секторах экономики, как производство, горнодобывающая отрасль, энергетика, туризм и другие.

В таком формате деловые круги двух стран встречаются уже во второй раз. Впервые подобный совет провели в Лондоне в конце ноября 2023 года.

— С момента создания Совета в конце прошлого года к нам обратились несколько десятков заинтересованных в работе компаний, — заявил глава Международного делового совета Кыргызстана Аскар Сыдыков. — Они поделились планами налаживания торговой деятельности с компаниями из Великобритании, рассказали об уже достигнутых результатах. За последние месяцы состав Совета практически удвоился.

Статистика говорит сама за себя. По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами составил более 92 миллионов долларов и по сравнению с предыдущим годом вырос на 287 процентов. Первый Совет задал хороший темп развитию кыргызско-британских отношений,

создал основу прочного партнёрства.

Согласно информации посла Кыргызстана в Великобритании Улана Жусупова, сейчас идёт работа над внедрением английского коммерческого права. На юге страны в ближайшее время компания United Concrete Canvas планирует начать строительство завода по производству бетонного полотна, что демонстрирует доверие и интерес британских компаний к Кыргызстану. Британская компания Populous разработала дизайн нового национального стадиона, который станет крупнейшим в Центральной Азии и будет соответствовать международным стандартам. Есть и другие британские компании, готовые начать успешные проекты.

По словам дипломата, реализация этого проекта поможет решить вопросы ирригации и сохранения воды в стране. Строительство завода планируется осуществлять за счёт британских инвестиций. Переговоры по открытию предприятия состоялись в ноябре 2023 года в рамках рабочей поездки председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова в английский город Кардифф.

Посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер сообщил об итогах недавнего визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который поднял на новый уровень отношения между двумя странами. Британия заинтересована в сотрудничестве в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, консалтинге, финансовой сфере, информационных технологиях, образовании и других сферах.

— В наших планах привлечь международную компанию Boston Consulting Group (BCG), специализирующуюся на управленческом консалтинге, для оказания помощи в разработке стратегии развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана, — пояснил Николас Боулер. — BCG входит в так называемую большую тройку управленческого консалтинга в мире наряду с McKinsey и Bain & Company. Я предлагаю рассмотреть возможность создания первого в Центральной Азии фонда прямых инвестиций/венчурного капитала для малых и средних предприятий, который будет инвестировать в организации с высоким потенциалом в регионе. Британские фирмы и эксперты могут сыграть в этом важную роль.

Как отметил глава дипломатического представительства, само посольство и деловое сообщество Великобритании намерены и дальше поддерживать деятельность Кыргызско-Британского делового совета, нацеленного на развитие торгово-экономических отношений между странами, заверил посол.

Презентуя преимущества инвестиционного климата в Кыргызстане, представитель Национального агентства по инвестициям Жаныл Жээналиев акцентировал внимание на том факте, что привлечению инвестиций благоприятствуют либеральное законодательство, квалифицированная рабочая сила, безвизовый режим для 61 страны, свободный доступ инвесторов на органический рынок и другие факторы.

— С вступлением в силу новой схемы торговли для развивающихся стран (DCTS) в июне 2023 года Кыргызстан может экспортировать более 8 тысяч наименований товаров в Великобританию по сниженным или обнулённым тарифам и на упрощённых условиях, — пояснил он. — Основные статьи британского экспорта — золото, генераторы, контрольно-измерительные приборы, смазочные нефтяные масла и продукция химической промышленности. Из Великобритании импортируются машины, электрическое оборудование, летательные аппараты, запасные части и другое.

Как известно, энергетические проблемы сейчас на повестке не только у нас, но и во всём мире. В стране не хватает мощностей для подключения новых предприятий, поэтому бизнес придаёт особое значение развитию энергетики.

Сотрудники Министерства энергетики проинформировали о том, что увеличению генерирующих мощностей помогут такие перспективные проекты, как строительство Верхненарынского каскада ГЭС (4 ГЭС) на 237,7 МВт, ГЭС Камбар-Ата-1 (1860 МВт), а также использование возобновляемых источников энергии. Так, потенциал малых ГЭС составляет 258 МВт, ветроэнергетики — 2 млрд кВтч, солнечной энергетики — 1700 кВтч/м2.

Представители британских компаний рассказали о сезонной работе в Великобритании в сельском хозяйстве, а также о других направлениях бизнеса в образовании, консалтинге, строительстве и других.

Напомним, более 26 тысяч наших граждан подали заявки на сезонную работу в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В завершение встречи кыргызская сторона заверила, что наша республика открыта для бизнеса и инвестиций, стремится создать благоприятные условия для иностранных инвесторов, и пригласила британские компании принять участие в экономическом развитии нашей страны.

Любовь БОРИСЕНКО.

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