Триумф духа

Когда выходишь в горы, важно понимать: они ошибок не прощают. Но в этот раз, благо, всё обошлось без происшествий. Международная альпиниада состоялась! Пик Комсомолец принимал сотни гостей.

Холод, ветра нет, но природа знает своё дело: всё же снега «не за горами». Прибываем в палаточный лагерь в Ала-Арче. Настроение у всех отличное. Чувствуется ощущение братства и единства. Совсем незнакомые люди общаются, словно старые друзья. Участников — сотни.

Воздух… Здесь он совсем другой. Особенный. Разыгрывает аппетит. Ребята варганят на полевой кухне. Кашевары колдуют над варевом, никто не отлынивает от работы.

Гляжу на пики издалека. Но уже чувствуется величие вершин. Представляю, как там наверху. До этого случалось ходить в походы по горным и лесным тропам. Наш известный наставник Юрий Альков говорил: «Не ходите в туры с плохим настроем: чувствуете неладное — не идите». Так и есть. Немало альпинистов и туристов не слушались этого совета. Увы… Итог печален.

Но вернёмся в наш лагерь. Какие горы без гитар и песен!

Гостей и участников подогревали музыканты и поэты из литературно-музыкального клуба «Белая птица». Впрочем, и сами спортсмены в большинстве своём дружат с музыкальными инструментами. Заряжали энергией для будущего восхождения. Заряд удался.

Сидим внизу ночью. Один из гостей смотрит ввысь и задумчиво спрашивает: «А каково там, в вышине? Нам тут холодно и страшно, а там каково?» Ему вторит его спутница: «Болею горами давно, но никогда не отважилась бы сама подняться туда».

Да, большинство альпинистов непохожи на супергероев. Встретишь их в другом месте, ни за что не подумаешь, что они обладают недюжинной силой и выносливостью.

Традиционно в ущелье Ала-Арча проводится праздник альпинизма — массовое восхождение. Каждый год, со времени

создания в 1952 году альпинистского лагеря, сюда собирались со всего Союза спортсмены, чтобы совершить восхождение на пик Комсомолец высотой 4200 метров.

В современном Кыргызстане эта традиция бережно сохраняется, а отечественная школа восходителей всегда считалась одной из сильнейших. В 90-х годах наметился спад, этот вид спорта в стране начал приостанавливать своё развитие. Но в последние годы он заметно прибавил, и можно смело говорить о возрождении альпинизма, а также быть уверенным в его большом будущем.

Большинство участников восхождения приезжают в альплагерь «Ала-Арча» весной, чтобы немного акклиматизироваться. А рано утром на следующий день собираются небольшими группами по 50-100 человек и выдвигаются в сторону восходящего солнца. Путь простой и неблизкий: перепад высот, который приходится преодолевать, — 2000 метров. На равнине это расстояние не столь существенное, но в горных условиях нагрузки несоизмеримы.

В среднем участники восхождения достигают вершины за 5-7 часов. Некоторые атлеты с отличной физической подготовкой и достаточной акклиматизацией умудряются забежать за два часа!

Восхождение всегда непростое, но, поверьте, оно стоит потраченных усилий. Никто не возвращается разочарованным. С вершины открывается отличная панорама на Бишкек и Чуйскую долину. С другой стороны видны высочайшие вершины Кыргызского хребта…

Что ж, будем ждать следующего года и очередного праздника души и тела.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Федерации альпинизма и спортивного лазания.

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